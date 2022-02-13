VAR’dan sonra FIFA'dan yeni adım: Yarı otomatik ofsayt teknolojisi SAOT...

FIFA, futbol sahalarındaki tartışmaların önüne geçmek için adımlar atmaya devam ediyor.

FIFA’nın yapılan resmi açıklamaya göre, SAOT adı verilen yarı otomatik ofsayt sistemi, Kulüpler Dünya Kupası'nda denenen teknolojiyle, ofsaytların, 3 saniye gibi kısa bir sürede tespit edileceği ve hataların önüne geçileceği iddia ediliyor.

Bu doğrultuda çalışmalar yürüten FIFA yetkilileri, video yardımcı hakem uygulamasından sonra yeni bir teknolojiyi daha hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Yarı otomatik ofsayt sistemi olarak adlandırılan SAOT, Arap Kupası'nın ardından Kulüpler Dünya Kupası'nda da denendi. Dün biten turnuvada denenmesinin ardından, uygulama yıl sonunda Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda da devreye girecek.

Gol çizgisi teknolojisine (Piero) çok benzeyen sistemde, kamera pozisyona göre hareket ettiriliyor. Bu yöntemle ofsayt kararlarıyla ilgili hataların en aza indirilmesi planlanıyor.

SAOT, yapay zekanın sahadaki tüm oyuncuları takip etmesi sayesinde çalışıyor. Bu teknoloji, hızlıca pozisyonun üç boyutlu modelini oluşturuyor.

Sistem, kameralardan ve sensör teknolojisinden gelen izleme verilerini kullanarak topa vurma anının doğruluğunu iyileştiriyor.

