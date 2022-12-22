Varank'tan altılı masaya 'Dallas' göndermesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Altılı masada bir tanesi diyor ki, 'bizim ilişkimiz baba-oğul ilişkisi'. İmamoğlu diyor ki, 'Meral Akşener benim ablam'. Yani siyaset mi yapıyorlar, Dallas dizisi mi var, biz açıkçası bunu karıştırıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun teknoloji görmek için New York'a, Londra'ya gittiğini ileri süren Varank, "Diyor ki, 'Ben New York'a gittim çünkü teknolojiyi Türkiye’nin gündemine sokmak istiyorum.' Türkiye'nin gündeminde zaten teknoloji var. Ben sorsam, 'Turkcell, New York borsasında işlem gören bir şirket, sen bundan haberdar mısın?' Muhtemelen bundan haberdar değildir" değerlendirmesinde bulundu.

'Gündemimiz teknoloji'

Varank, Kılıçdaroğlu'nun vizyon toplantısında danışmanı Jeremy Rifkin'e online bağlandığını, bunu da "Türkiye teknoloji görsün diye" anlattığını belirterek, "Zoom programını kullanmayı teknolojinin geldiği en üst seviye zannediyor. Turkcell'e teessüflerimi iletiyorum. Keşte BİP Meet programını tanıtsaydınız da online bağlantıyı da Turkcell ile yapsaydı" ifadelerini kullandı.

Varank, şunları kaydetti:

"Yoksa bizim onlarla işimiz yok. Biz kendi gündemimize odaklanıyoruz. Bu gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Zoom toplantısını, teknolojinin geldiği en üst seviye zannedenleri de kendi dar tartışmalarına hapsedeceğiz."

'Siyaset mi yapıyorlar, Dallas dizisi mi var'

Bakan Varank, siyasi gündemin karışık olduğunu belirterek, "Biz takip etmekte zorlanıyoruz. Bir tanesi diyor ki, 'bizim ilişkimiz baba-oğul ilişkisi'. İmamoğlu diyor ki, 'Meral Akşener benim ablam'. Yani siyaset mi yapıyorlar, Dallas dizisi mi var, biz açıkçası bunu karıştırıyoruz. Bizim gündemimiz belli. Biz teknolojiye odaklanacağız, işimize bakacağız" dedi. (AA)