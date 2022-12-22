AKP ve MHP sunmuştu: Altılı masa 'evet' demeye yakın

CHP, İYİP, DEVA, Saadet Partisi, Gelecek ve DP’den oluşan Altılı Masa, Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinden önceki son konu başlıklarının ele alınacağı 10’uncu liderler buluşmasına hazırlanıyor.

Kurumsal Reformlar Komisyonu tarafından yürütülen Altılı Masa’nın Hükümet Programı hazırlıklarında sona gelindi. Liderlerin imzalarının ardından kamuoyuna duyurulacak programda, çok sayıda konuda görüş birliği sağlandı. Bu konuların başında yasama, yürütme ve yargıda bağımsızlığın sağlanmasına yönelik adımların geldiği öğrenildi. Ancak aralarında İstanbul Sözleşmesi’nin de bulunduğu bazı toplumsal konularda görüş ayrılıklarının bulunduğu bildirildi.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre liderler, Gelecek Partisi’nin ev sahipliğindeki 10’uncu buluşmada, AKP ve MHP’nin Anayasa değişikliği teklifini de ele alacak. Muhalefet kulislerinden edinilen bilgiye göre, CHP dışındaki beş parti ağırlıklı olarak "evet" demeye karar verdi. TBMM’de iki milletvekili bulunan DP ile birer milletvekili ile temsil edilen Saadet Partisi ve DEVA Anayasa değişikliği teklifine “evet” diyecek. 37 sandalyeye sahip İYİ Parti yönetimi de daha önce yaptığı açıklamada teklife bazı sakıncaların giderilmesi koşuluyla olumlu oy vereceklerini açıklamıştı.

CHP de 'Evet' demeye yakın

Anayasa değişikliği teklifi hakkında Altılı Masa’dan görüşünü açıklamayan tek parti CHP oldu. Konuyla ilgili konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hukukçuların çalıştığını duyurmuştu. Kılıçdaroğlu’nun özellikle İyi Parti’nin kararının ardından “evet” fikrine daha yakın olduğu öğrenildi. “Hayır oyu verilmesi halinde seçim sürecinde bunun iktidar tarafından kullanılacağı” ve “Seçimlerin kaybedilmesine yol açabileceği” düşünceleri nedeniyle CHP’nin, “Evet” fikrine yaklaştığı bildirildi. Özellikle Gelecek Partisi ve Saadet Partisi cephelerinden, “Erdoğan’a hamle şansı vermeme” gerekçeleriyle bu yönde çağrıda bulunulduğu dile getirildi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı iddialarının ardından yaşanabilecek ayrım görüntüsünün somut bir konuda ortaya çıkmasının istenilmemesinin de CHP’nin “evet” demesine neden olacağı kaydedildi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun beş liderin aksine bu konudaki kararını son günlere bırakacağı ifade edildi.