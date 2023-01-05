Varank’ın kuzeninin devletin arazisini almasını haberleştiren BirGün muhabirine dava

Sanayi ve Teknoloji Bakanı AKP’li Mustafa Varank, 18 Kasım tarihinde BirGün’de yayımlanan “Deniz manzaralı araziyi Varank’ın ‘kuzeni’ kaptı!” başlıklı haber nedeniyle BirGün muhabiri İsmail Arı’dan şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturmanın bugün davaya dönüştüğü bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından geçen ay ifadeye çağrılan Arı'ya, Bakan Varank’ın "hakaret suçundan" şikâyetçi olduğu ifade edildi. Suç duyurusunda Arı’nın söz konusu haberle "kamu görevlisine alenen hakaret ettiği, kamuoyu önünde Varank’a yönelik güvensizlik yaratılmasına neden olduğu" iddia edilerek "kamu görevlisine hakaret suçunda yargılanması" istendi.

BirGün'ün haberine göre hazırlanan iddianamenin ardından bugün İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde Arı hakkında "Kamu Görevlisine Alenen Hakaret" suçundan ceza davası açıldı. İlk duruşmanın 24 Nisan’da görüleceği bildirildi. Öte yandan Varank’ın avukatının da aynı zamanda AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel olduğu öğrenildi.

Gündeme gelince ihale iptal edilmişti

Arı’nın hazırladığı haberde ise Emlak Konut’un, Bodrum’daki deniz manzaralı devasa arazi için düzenlediği ihaleyi Bakan Mustafa Varank’ın kuzeni ile AKP’ye yakınlığıyla bilinen Cevahir şirketi aldığı ifade ediliyordu. Emlak Konut’un Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamaya dayandırılarak yapılan haberin ülke gündemine oturmasının ardından ihalenin iptal edildiği açıklanmıştı.

150 bin liralık tazminat davası açmıştı

Ayrıca Varank, geçen aylarda kuzeninin aldığı 208 milyon TL’lik bir başka ihaleyi haberleştiren BirGün gazetesine tazminat davası da açmıştı. Varank, BirGün ile BirGün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın ve muhabir İsmail Arı’dan 50 bin TL talep etmişti. Bakan Varank, 28 Kasım tarihinde gazetenin “Kuzen sağ olsun” başlığıyla manşetten duyurduğu haber için de yine BirGün'den 100 bin TL’lik bir tazminat talep etmişti.