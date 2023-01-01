Bakan Varank'tan yeni yılda 'motokurye' şovu: Kargo emekçilerinden yanıt geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni yıla "motokuryelik" yaparak girdi.

Online market uygulaması Getir'le anlaşan Varank, motosiklet ile dağıtıma çıktı.

Varank'ın motokuryelik şovuna Motokurye - Kargo Emekçileri Dayanışma Ağı'ndan yanıt geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dayanışma Ağı, şöyle dedi:

"Getir’de ve pek çok şirkette kuryeler iş kazalarında ölüyor, üç kuruşa ölümle burun buruna çalışıyor. Bakan bey ise şov peşinde.

Devletin fabrika kurduğu günler geride kaldı öyle mi? Artık devlet Getir reklamı yapıyor. Çok yazık."