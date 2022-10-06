Varank: Yolları yemeyeceksiniz ama yollar sayesinde birileri karınlarını doyuracak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, IBIA-Expo-Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı açılışında konuştu.

DHA'da yer alan habere göre, burada açıklama yapan Varank, yıllardır 'duble yol' yapmakla övünen AKP'li isimlere yöneltilen eleştirilere değindi.

Varank, "Duble yollar yaptık. Köprüler yaptık. Ulaşım ağını olması gerektiği seviyeye getirdik. Diyorlar ki 'Biz yolları mı yiyeceğiz? Tabii ki yolları yemeyeceksiniz ama o yollar sayesinde, o ulaşım ağı sayesinde oluşan ticaret ve ihracatla birileri karınlarını doyuracak" dedi.

Türkiye ekonomisini öven Varank, "Türkiye gaza bastı dediğimizde, birileri rahatsız oluyor, bizimle dalga geçmeye çalışıyorlar. Bu ülkede kişi başına düşen milli gelir yalnızca 3 bin dolar civarındaydı. Şimdi bu rakam 3 katına çıktı. Biz 12 bin doları gördük. Şu anda 9 bin dolar civarında"Türkiye gaza bastı dediğimizde, birileri rahatsız oluyor, bizimle dalga geçmeye çalışıyorlar. Bu ülkede kişi başına düşen milli gelir yalnızca 3 bin dolar civarındaydı. Şimdi bu rakam 3 katına çıktı. Biz 12 bin doları gördük. Şu anda 9 bin dolar civarında" diye konuştu.