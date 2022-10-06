'Öğrencileri tarihi gezi diye AKP festivaline ve Erdoğan'ın mitingine götürdüler'

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Trabzon’daki bazı okullardan öğrencilerin “Ankara’ya tarihi gezi düzenliyoruz" denilerek AKP’nin düzenlediği 'Tam Bana Göre Festivali'ne ve AKP'nin TBMM Grup Toplantısı'na götürüldüğünü belirtti.

Okul yöneticilerinin öğrenci velilerine ‘tarihi gezi düzenleniyor’ diyerek izin formu imzalattığını ve Ankara’ya gidişte belediyeden yetkililerin çocuklara refakat ettiğini belirten Kaya, “Çocuklarımıza ve ailelerine ‘Ankara’ya tarihi bir gezi için getiriliyorsunuz; 1. Meclisi, 2. Meclisi, yeni Meclisi ve Anıtkabir’i sizlere gezdireceğiz. Ankara’yı hiç görmemiş öğrenciler özellikle gelirse iyi olur.’ diyerek ailelerden izin alınmış. Fakat okulda derste olması gereken çocuklar otobüslerle taşınarak Ankara’ya AKP’nin etkinliğine ve Erdoğan’ın mitingine getirildi. Çocuklarımıza ve ailelerine yalan söylendi. Böyle bir rezalet olamaz. Ey AKP yetkilileri, bu kadar mı acze düştünüz?” dedi.

CHP'li Kaya'nın açıklamaları şöyle:

“Ankara’ya getirilen gençlerimizin bir kısmı Millet Bahçesi’nde bekletildi, bir kısmı da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma yaptığı AKP’nin Grup Toplantısına getirildi. Sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ndeki festivalde çocuklara bir konuşma yaptı. Çocukların bazıları ‘biz nereye getirildik, niye getirildik? Bize ne denmişti neyle karşılaştık’ diye itiraz edenlere, “Hayır siz bunun için geldiniz” diye karşılık verildi. Çocuklara ve ailelerine nereye gittikleri konusunda yalan söylendi, yanlış bilgi verildi. Bunun altını çiziyorum.

Çocuklarımız orada Tayyip Erdoğan’ın yaptığı propagandayı dinlemek zorunda kaldı, AKP’li belediyelere ait övgüleri dinlemek zorunda kaldı, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yapılan eleştirileri dinlemek zorunda kaldı. Gençlerimizin bir kısmı orada istemedikleri halde miting alanında tutuldular. Böyle bir siyaset olamaz. O çocuklar bugün okulda derslerinin başında olması gereken, o yaştaki çocuklar.

İşin bir başka garip yanı da şu; Trabzon’dan buraya getirilen çocuklarımız öğrendim ki otobüste AKP’li bir yetkilinin refakatinde getirildi. Otobüste bir öğretmen yok. Yani okulun gönderdiği öğrenciler AKP’li bir yetkilinin refakatinde Ankara’ya AKP mitingine getirildi. Hem de çocuklarımıza ve ailelerine yalan söyleyerek, yanlış bilgi verilerek. Böyle bir rezalet olamaz. Ey AKP yetkilileri bu kadar mı acze düştünüz?

Daha önce yaşadık. Yine bir organizasyon için gençlerimizi getirirlerken bir trafik kazası oldu 3 yavrumuz o trafik kazasında rahmetli oldu. Hiç mi yaşananlardan ders almıyorsunuz? Çocuklara ve ailelere yalan söylüyorsunuz. Tarihi yerler gezilecek, Anıtkabir gezilecek deyip çocuklarımızı AKP mitingine getiriyorsunuz, AKP propagandasıyla çocuklarımızı karşı karşıya bırakıyorsunuz. Yazıklar olsun! Böyle bir siyaset olmaz. Siz de anne babasınız. Biri sizin çocuklarınıza bunu yapsa kabul eder misiniz?”