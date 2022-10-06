AKP'li belediye tiyatro oyununu iptal etti: İçeriği 'sakıncalı' bulundu

AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi, 16 Ekim'de gösterimi yapılacak "Medea’ya Göre Ahlak" oyununu "içeriği sakıncalı bulunduğu" gerekçesiyle iptal etti.

GalataPerform tarafından yapılan açıklamada, "Medea’ya Göre Ahlak oyunumuzun Bursa Tayyare Kültür Merkezi gösterimi, içeriği sakıncalı bulunduğundan Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürlüğü tarafından iptal edilmiştir. Bursa'daki seyircilerimizin bilgisine, tekrar görüşmek dileğiyle" denildi.

Oyunun iptal edilmesine sosyal medya hesabından tepki gösteren oyuncu Şenay Gürler, "Sakıncalıymışız. Neden? Çünkü kadın ve ahlak’ı konuşuyoruz, Çünkü kadını yargılayan ikiyüzlü toplumsal ahlak’ı tartışıyoruz. #sansürehayır" dedi.