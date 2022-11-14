Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,"Togg'u önümüzdeki yıllarda Belçika sokaklarında da göreceğiz. Çünkü emin olun bizde en iyisini yapabilecek yürek de var, zeka da var, kabiliyet de var" dedi.

Türkiye Maarif Vakfı Brüksel Eğitim Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Varank artık eskisinden çok daha güçlü, çok daha etkin bir Türkiye olduğunu savunarak "Vatandaşına, soydaşına dünyanın hangi noktasında olursa olsun el uzatan, kulak kesilen, değer veren bir Türkiye var" ifadesini kullandı.

"Bugün dünya başkentlerinin sokaklarında Türk markalarını görüyorsunuz. Bugün Avrupa gazetelerinin manşetlerinde Türk girişimlerini okuyorsunuz" diyen Varank "Bundan sonra denizlere baktığınızda Türk malı gemileri göreceksiniz. Havaya baktığınızda Türk malı insansız hava araçlarını göreceksiniz. Karaya baktığınızda Türk malı otomobilleri göreceksiniz. Doğuştan elektrikli, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Varank "Togg'u önümüzdeki yıllarda Belçika sokaklarında da göreceğiz. Çünkü emin olun bizde en iyisini yapabilecek yürek de var, zeka da var, kabiliyet de var." dedi.