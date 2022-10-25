Bakan Varank'tan TOGG açıklaması: Vatandaşlarımız fiyatı kafalarında oluşturabilirler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG araçlarının fiyatı hakkında sorulan soruya, "Mart'ta satışlar başlayacak. Bugünden fiyatı söylemek ne kadar mâkul, takdirinize bırakıyorum. İlk günden beri C segment araçlarla rekabet edecek. Vatandaşlarımız buna göre fiyatı kafalarında oluşturabilirler" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in 29 Ekim'de gerçekleşecek olan TOGG Gemlik Kampüsü’nün açılış törenine davet edilmesi hakkında konuşan Varanak, "Bu kadar heyecan verici projeye muhalefet liderlerinin gelmemesini vatandaşlarımızın takdirine bırakıyorum" dedi.

Habertürk'te katıldığı canlı yayında konuşan Varank, konuya dair şu ifadeleri kullandı:

'Gösterdikleri hoş bir tavır değil'

"Biz aslında Türkiye'nin milli projelerinin, teknolojik projelerinin siyasetin malzemesi yapılmasını istemiyoruz. Bu manada Türkiye'nin Otomobili projesini, Türkiyeli otomotiv endüstrisini çağ atlatacak proje olarak görüyoruz. Biz bu tavır içinde iken, CHP lideri ve İYİP liderini davet etmemiz gerektiğini düşündük. Sadece onları değil CHP ve İYİP'li milletvekillerini de davet ettik. Gelsinler bu gururu beraber yaşasınlar. Cumhuriyetimizin 99. yılını kutladığımız bugün de şahitlik etsinler istedik.

Gerçekten gösterdikleri hoş bir tavır değil. Daha önce şirkete sorduk, 'Davet etmek ister misiniz' diye. Onlar da 'Sayın bakanım sizin davet etmeniz daha şık olur' dediler. Kendilerine davetiyeyi gönderdik. Bu işin siyasi tarafı yok ama kendileri bu işi siyasi görüyor olabilirler. Daha önce Kılıçdaroğlu'nun sözleri var, 'Bir araç tanıttılar, nerede üretiyorsunuz, fabrikası nerede' dendi. Şirket bütün adımlarını attı. Araç tanıtıldı, fabrikanın temelleri atıldı. Seri üretimin yapılacağı kampüsün inşaatı tamamlandı.

Bu kadar heyecan verici projeye muhalefet liderlerinin gelmemesini vatandaşlarımızın takdirine bırakıyorum. Demek ki böyle bir milli projeyle ilgileri yok muhalefet liderlerinin. Muhalefetten milletvekilleri gelirlerse en iyi şekilde ağırlarız. Bu proje elbette özel sektör yatırımı ama biz hükümet olarak projenin hayata geçmesi için çok büyük destek ve imkanlar tanıdık, tıpkı diğer projelerde olduğu gibi. Bu saatten sonra şirket yönetimi niye davet etsin? Davet etse gelirler mi? Bu tartışmalar işi gölgeleyen tartışmalar. 'Gidip ayakta alkışlardık' diyorlar ya, aslında içlerinde gerçekten ayakta alkışlıyorlar."

'İlk çeyrekte hedef 17-18 bin araç üretebilmek'

Varank, TOGG'un 2023 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 17-18 bin araç üretmeyi hedeflediğini aktararak şöyle dedi:

"Siz Avrupa pazarında bu aracı satmak istiyorsanız tip onayı almanız gerekiyor. Seri üretim bandından çıkmış araçlar tip onayı testlerine gidecekler. Doğrulanması gerçekleştiğinde bu araçlar satışa çıkmış olacak. Hedef süre ise 2023 yılının ilk çeyreğinde satışa çıkması. İlk çeyrekte 2023 yılı hedefleri yaklaşık 17-18 bin araç üretebilmek. Seri üretim araçlar burada deneme üretimlere başladı. Biz 29 Ekim'de fabrikanın bitişi ve seri üretimin başlangıcını yapmış olacağız.

Mart'ta satışlar başlayacak. Bugünden fiyatı söylemek ne kadar mâkul, takdirinize bırakıyorum. İlk günden beri C segment araçlarla rekabet edecek. Vatandaşlarımız buna göre fiyatı kafalarında oluşturabilirler."