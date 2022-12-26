Varank: Özel sektöre asgari ücret desteği 10 milyar lirayı aşacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu sene özel sektöre 5,7 milyar liralık asgari ücret desteğinde bulunduk. 2023 yılında ise bu destek 10 milyar lirayı aşacak" dedi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından düzenlenen "OSB'nin Yıldızları Araştırması Ödül Töreni"nde konuşan Varank, "Dışsal yeni şoklarla karşılaşmadığımız takdirde enflasyonda beklentilerin aşağı yönlü olmasını öngörüyoruz. Dolaysıyla asgari ücrette yapmış olduğumuz yüksek oran zam ve enflasyondaki düşüşün de buna eşlik etmesiyle vatandaşlarımızın alım gücünü inşallah çok daha fazla iyileştireceğiz" dedi.

Varank, "Tabii bu süreçte işverenlerimizin yüklerini hafifletecek tedbirleri almaya devam edeceğiz. Bu sene özel sektörümüze 5,7 milyar liralık asgari ücret desteğinde bulunduk. 2023 yılında ise bu destek 10 milyar lirayı aşacak. Bu da olaylara tek yönlü bakmadığımızın en güzel göstergesi" diye konuştu.