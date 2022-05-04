Varank: İstanbul'un belediye başkanı neden Rize'de miting yapar?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rize, Artvin ve Trabzon’da bayramlaşma törenlerine katıldı, Rize'de kent meydanında konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank İmamoğlu'na tepki gösterdi. Varank sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.

"İstanbulun belediye başkanı;

NEDEN Rizede miting yapar?

NEDEN partisinin logo ve otobüsünü kullanmaz?

Zarar ettiği iddiasıyla öğrenci biletine bile zam yapan İETT'nin otobüsünü kendisi için tâ Rizeye NEDEN yollar? diye soramayanlar

Belediye hakkında neden yazdığımı soruyor...”

Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğu dönemde Siirt'te yaptığı mitingin hatırlatılması üzerine ise Varank şu ifadeleri kullandı:

"Partisinin Siirt'teki çalışmalarına destek olmak, partisinin bayrağı altında, partisinin kurduğu kürsüde konuşmak için gitti. İETT otobüsüne kocaman Recep Tayyip Erdoğan yazdırıp, Siirt'e gönderip üzerine çıkıp nutuk mu atmış? Aradaki farkı anlamak için dâhi olmaya gerek yok..."