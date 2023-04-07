Varank İmamoğlu'nu hedef aldı: 'Bu turist belediye başkanını İstanbul'dan uğurlayacağız'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

Sultanbeyli Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Geliştirme Merkezi'nin açılışında konuşan Bakan Varank "Şunu herkes bilmeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kimsenin yedek makamı değildir, olamaz. Ama biz eminiz. Allah’ın izni, milletimizin takdiriyle, kurdukları bu darı ambarı hayali 14 Mayıs gecesi tepelerine çökecek. Önce 14 Mayıs’ta yaşadıkları hayal aleminden uyanacaklar, sonra da 2024’te tek yön biletle bu turist belediye başkanını İstanbul’dan uğurlayacağız" dedi.

AKP'li Sultanbeyli Belediye Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'i projeden dolayı kutlayan Varank "Birileri belki kırılacak, üzülecek ama ben bütün samimiyetimle şunu ifade etmek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi isminin bir tabeladan ibaret olduğu bu dönemde, ilçe belediyelerimiz İstanbul’da, büyük fark oluşturan işlere imza atıyorlar. Bu durum, bizim belediyelerimizin ne kadar başarılı olduğunu görmemiz açısından faydalı, ama İstanbul için maalesef bir kayıp dönemin işareti. Bakınız arkadaşlar, seçildiği günden beri İBB’deki görev alanı dışında her alana göz kırpan bir siyasi profil ile karşı karşıyayız" diye konuştu.

Mustafa Varank sözlerine şöyle devam etti:

"Tabii biz eleştirince, bir bakan İBB başkanını eleştirir mi diyorlar. İyi de ortada İBB Başkanlığı dışında her işi yapan biri var. Hem bu aralar Kılıçdaroğlu ve Akşener arasındaki ebeveyn kavgasının suhulete ermesi için Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine de talip. Biraz daha eleştiri kaldırabilir olgunluğa erişmiştir diye düşünüyorum. 4 yıldır her fırsatta yaptığı gibi İstanbul’dan kaçmaya bahane arama zahmetinden de kurtulmuş oldu. Seçim ya da adaylık gerektirmeyen bir makam için yine ülkenin dört bir yanında geziyor. Bir bakıyorsunuz Burdur’da, bir bakıyorsunuz Sinop’ta, bir bakıyorsunuz Trabzon’da.

Hal böyle olunca İstanbullular da soruyor, 'Sayın başkan, İstanbul’a uğramayı da düşünüyor musunuz?'. 'Bu şehrin sorunlarıyla, acil hizmet bekleyen alanlarıyla ilgilenmeyi de düşünüyor musunuz?' İstanbul halkı sizi Anadolu turnesi yapmanız için mi seçti? Durum o kadar acı ki. Şimdi ne diyorlar; 7’li koalisyon kazanırsa bu muhteremler hem belediye başkanlığı hem Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini beraber yürüteceklermiş. Yahu siz bu milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz? Hukuk tanımazlıkları bir kenara, dünya şehri İstanbul’a yarı zamanlı belediye başkanlığını reva görüyorlar."

Varank, "Şunu herkes bilmeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kimsenin yedek makamı değildir, olamaz. Ama biz eminiz. Allah’ın izni, milletimizin takdiriyle, kurdukları bu darı ambarı hayali 14 Mayıs gecesi tepelerine çökecek. Önce 14 Mayıs’ta yaşadıkları hayal aleminden uyanacaklar, sonra da 2024’te tek yön biletle bu turist belediye başkanını İstanbul’dan uğurlayacağız" diye konuştu.