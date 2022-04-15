Van'daki kayyum belediye şehri, Van Kalesi'ni Akdamar Adası olarak tanıttığı bilboardlarla donattı

15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanacak olan Van Turizm Haftası bugün başlıyor. Turizm haftası kapsamında kayyum belediyesinin yaptığı fahiş bir hata ise görenleri şaşırttı.

Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu verdiği demeçte "Vana gelen insanların yüzde 80’i mutlaka Akdamar Adası’na gezi düzenliyor." demişti. Ancak belediyenin tanıtım bilboardlarında Akdamar Adası yerine Van Kalesi'ni gören Vanlılar gözlerine inanamadılar.

Hamsi kavağa çıkarsa: Nusaybinde hamsi festivali

Van'da yaşanan tuhaflık akıllara Mardin Nusaybin Belediyesinin düzenlediği Hamsi Festivalini getirdi. Mardin Büyükşehir kayyumunun Nusaybin ilçe kayyumu ile birlikte düzenlediği hamsi festivaline, hamsiyle bir alakası olmayan Nusaybinliler anlam verememişti. Mardin Valisi ve belediyenin kayyumu olan Mahmut Demirtaş festivalden memnun kalırken "Bir sonraki yapacağımız festivalde daha da fazla hamsi yaptıracağız" demişti.