Van'da yeni okullar imam hatibe dönüştürülüyor

Van’da yeni yapılan okulların imam hatip okullarına dönüştürülmesine dönük tepkiler devam ediyor. Türkiye’de iktidarın imam hatip okulları ile bilimsellikten uzak bir eğitim sistemi geliştirmeye çalıştığını kaydeden Eğitim-Sen Van Şube Başkanı Murat Atabay, Van’da imam hatip okulları dışında olan okulların sınıf mevcutlarının 60 kişiye yaklaşmasına karşı yeni inşa edilen okulların imam hatipleştirmeye çalıştığını söyledi.
Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, iktidarın imam hatip okulları ile “dindar ve kindar” bir nesil amacı taşıdığını kaydeden Atabay, “Bunu bir anlamda da bilimsel eğitim veren akademilerin içini boşaltarak da yapıyorlar” dedi.
'En merkezi okullarımızın yanında da imam hatipler açılıyor'
"Öğretmen atamalarına bakıldığında da sınıf öğretmenleri en çok ataması yapılan branş iken şu anda din kültürü öğretmenliği onu geçmek üzere. Bu anlamda da ciddi problemler yaşanıyor” diyen Atabay şunları söyledi: