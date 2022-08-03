Van'da yeni okullar imam hatibe dönüştürülüyor

Van’da yeni yapılan okulların imam hatip okullarına dönüştürülmesine dönük tepkiler devam ediyor. Türkiye’de iktidarın imam hatip okulları ile bilimsellikten uzak bir eğitim sistemi geliştirmeye çalıştığını kaydeden Eğitim-Sen Van Şube Başkanı Murat Atabay, Van’da imam hatip okulları dışında olan okulların sınıf mevcutlarının 60 kişiye yaklaşmasına karşı yeni inşa edilen okulların imam hatipleştirmeye çalıştığını söyledi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, iktidarın imam hatip okulları ile “dindar ve kindar” bir nesil amacı taşıdığını kaydeden Atabay, “Bunu bir anlamda da bilimsel eğitim veren akademilerin içini boşaltarak da yapıyorlar” dedi.

'En merkezi okullarımızın yanında da imam hatipler açılıyor'

"Öğretmen atamalarına bakıldığında da sınıf öğretmenleri en çok ataması yapılan branş iken şu anda din kültürü öğretmenliği onu geçmek üzere. Bu anlamda da ciddi problemler yaşanıyor” diyen Atabay şunları söyledi:

"İmam hatiplerde bir artışı var. En merkezi okullarımızın yanında da imam hatipler açılıyor. İmam hatiplerin sınıf mevcutlarına bakıldığında 10-15 kişilik iken, diğer okullar 50-60 kişiyi buluyor. Diğer okulların imam hatiplere göre neredeyse 4 katı bir sınıf mevcutları var. Yine İpekyolu’nda Van İlköğretim Okulu’nun yeni binası yapıldı. Bina yapılırken ilk ve ortaokul olarak yapılması planlandı ama son günlerde aldığımız duyumlara göre yapılan yeni okulun bir kısmının imam hatibe dönüştürülmesine yönelik çok ciddi baskı var. Bu nedenle kaygılıyız. Kaldı ki söz konusu yeni okulun yanında bir imam hatip okulu zaten var. Her yere imam hatip açarak aslında aileleri buna mahkum etmek ve başka bir alternatif sunmayarak aileleri buna zorlama çabaları var.

'Akademik başarı düşük'

Akademik başarılara bakıldığında imam hatiplerde başarı elde edemiyorlar. Belki bunun sancısını çekiyorlar. Bu anlamda bilimsel eğitim veren okulların çok daha başarılı olduklarını görüyoruz. Her ne kadar başarı kriteri tartışılıyor olsa bile mevcut eğitim sisteminde imam hatip başarısı çok düşük. Türkiye’de en çok değişen bakanlık Milli Eğitim Bakanlığı. Her gelen 3 yılda bir eğitim sistemini değiştiriyor. Sadece bakanlık ve hükümetin kafasındaki eğitim müfredatı değil, tüm eğitim bileşenlerinin içinde yer alacağı Türkiye’de yeni bir eğitim modelinin oturtulması gerekir.”