Van'da yeni koronavirüs yasağı

Van İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığında toplanarak, pandemi süreciyle ilgili değerlendirme yapıp, yeni karar aldı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Vali Bilmez, aşılama oranında Van'ın hâlâ Türkiye ortalamasının altında olduğunu söyledi. Bilmez, "Sağlık Bakanlığı'nın son açıkladığı gibi 100 bin kişide görülen vaka sayımız 46. Vaka sayılarımızda azalış var. Hastanelerdeki doluluk oranlarında da olumlu anlamda bir iyileşme var. Normal servis doluluk oranlarımız yüzde 15, yoğun bakımın ise yüzde 30 civarında. Bu oran geçen ay yüzde 90'lar civarındaydı. Bundan dolayı tedbirleri elden bırakmamamız lazım" diye konuştu.

Havanın soğumasıyla taziye yemeklerinin kapalı alanlarda yapıldığını anlatan Bilmez, yemek ikramının İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yasaklandığını söyledi. Bilmez, "Taziyelerde toplu yemekte bulunulmaması için bugün özellikle bir karar aldık. Bu kararımız bütün taziye yerlerine tebliğ edilecek. Taziyelerde çay ve su ikramı olabilecek ancak yemek yenilmeyecek. Güvenlik güçlerimiz özellikle öğle saatlerinde taziye denetimde bulunacak. Uyarılara rağmen uymayanlara cezai ve adli işlem başlatılacak" dedi.

Okulların şu an eğitime devam ettiğini belirten Vali, "Bugüne kadar 13 öğretmende ve 20 civarında da öğrencimizde pozitif vaka tespit edildi. İlimizdeki öğretmen sayısı 19 bin, öğrenci sayımız 330 bin civarındadır. Rakamı düşündüğümüzde şu an durumumuzun iyi olduğunu söyleyebilirim ama havaların soğumasıyla birlikte bir riske de maruz kalabiliriz" şeklinde konuştu.