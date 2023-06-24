Van'da toplu ulaşıma zam

Van'da Haziran ayı Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısının ardından şehir içi ulaşıma zam talebinde bulunulmuştu. Van Büyükşehir Belediyesi UKOME, toplu ulaşım hizmeti veren H, M, V, T, S plakalı araçlar için zam kararı aldı.
Alınan karara göre, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 25’lik zam yapıldı.
Zamlarla birlikte;
Şehir içi tam bilet 7,5 lira
Şehir içi öğrenci 6 lira
Kampüs tam bilet 9 lira
Kampüs öğrenci ücreti 7,5 lira
Kampüs içi ücreti 2,5 oldu.
Zamlı tarife bugün itibarıyla uygulanmaya başlandı.