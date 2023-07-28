Van’da toplu taşımaya ikinci zam

Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından 08 Haziran 2023 tarih ve 48 Nolu kararıyla şehir içi tam bilet 6 lira olan ücreti 7 liraya çıkarma kararı alındı.

Cumhuriyet'ten Yusuf Ziya Cansever'in haberine göre, akaryakıt maliyetlerinin artması üzerine geçtiğimiz hafta tekrar yapılan toplantıdan sonra şehir içi ulaşım araçlarına yüzde 57 oranından zam yapıldığını, yapılan zammının ise, yarından itibaren uygulamaya başlanacağını ifade eden Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Emin Tuğrul, halkın artan maliyetlere karşı bu zammı anlayışla karşılayacaklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Akaryakıtta yapılan ÖTV artışı ve her gün gelen zamlardan sonra ulaşım hizmeti veren şoför esnafımız ciddi anlamda mağduriyet yaşadı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında şoför esnafımızın sorunlarını gündeme getirerek ulaşım ücretlerine zam talebinde bulunduk. Zam talebimiz kabul edildi. Şoför esnafımızın mağduriyetini gidermek için zam yapmak zorundaydık. Talebimizin yerine getirilmesinde emeği geçen, fiyat artışının zorunlu olduğunu anlayışla karşılayan herkese çok teşekkür ederim. Yeni zammın ilimize hayırlı olmasını temenni ederim.”

Yeni zamlarla birlikte şehir içi tam bilet 11 liraya, şehir içi öğrenci bileti 8 liraya, üniversite kampus tam bilet 13 liraya, üniversite kampus öğrenci bileti 10 liraya yükseldi. Özel Halk Otobüslerin yolcu taşıma ücretleri şehir içi tam bilet 10 liraya, öğrenci bileti 7 liraya, üniversite tam bilet 12 liraya, öğrenci 9 liraya, F Tipi Cezaevi tam bilet 14 liraya, öğrenci 10 liraya yükseltildi.