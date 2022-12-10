Van'da tarihi kümbetin silüetini bozan bina yıkıldı

Van'a bağlı Gevaş ilçesindeki 700 yıllık Halime Hatun Kümbeti’nin yanına yapılan yurt binası uzunca bir zamandır tarihi yapının silüetini bozduğu için tartışma konusuydu. Bina için ağustos ayında çıkarılan yıkım kararın akabinde bina ortadan kaldırıldı.

Depremde zarar görmüştü

Kümbetin siluetini bozan ve depremde hasar gören bina alınan kararın ardından iş makinalarıyla yıkıldı. 2007 yılında yapılan dört katlı yurt binası tarihi Selçuklu Mezarlığı'nın yanında Saltuklu Beyi Melik İzzeddin tarafından 1335'te kızı Halime Hatun için yaptırılan kümbetin hemen arkasına yer alıyordu ve tarihi dokuya zarar veriyordu.

Van depreminde zarar gördüğü için zaten kullanılmayan ve boş olan bina iş makinalarıyla yıkılarak tarihi yapı da görüntü kirliliğinden kurtulmuş oldu.