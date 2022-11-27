MEB’in kaçak yurt binasının yıkımına 7 yıl sonra başlandı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Van’ın Gevaş ilçesinde 1. Derece arkeolojik sit alanına izinsiz ve ruhsatsız olarak inşa ettiği yurt binası nihayet yıkılmaya başlandı. Van depreminde de ağır hasar gördüğü için kullanılmayan yurt binasının yıkımı ile ilgili karar 2015 yılında çıkarılmıştı.

Birgün'de yer alan habere göre Selçuklular’dan kalma Halime Hatun Kümbeti’ne bitişik olarak inşa edilen Gevaş Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin yurt binası Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2007 yılında yapıldı.

Yurdun, tarihi yapının silüetini kapattığına dair yapılan haberler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması neticesinde binanın tarihi kümbetin silüetini bozduğu, ruhsatsız olduğu ve 2011’deki depremde hasar gördüğü belirlenmişti.

Bu gelişmeler üzerine Gevaş Kaymakamlığı, Van Valiliği'ne yurdun yıkılması gerektiğini bildirmişti. Böylelikle karardan tam 7 yıl sonra yurt binasının yıkımına başlandı.