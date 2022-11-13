Ücreti ödeyemediği için yurttan atılan öğrenci oturma eylemi başlattı

Esenyurt KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Burak Başer (19), bir aylık yurt ücretini ödemediği gerekçesiyle 19 Ekim'de yurttan atıldı.

Yaşadığı mağduriyeti sosyal medyada paylaştığı video ile anlatan Başer, bu paylaşımının ardından, misafir olarak 10 gün ek kalma süresi tanınan yurttan 25 Ekim'de ikinci kez kovuldu.

Başer, pazartesi ve perşembe günleri saat 16.00 ile 18.00 arasında, Esenyurt KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nun önünde oturma eylemi yapmaya başladı. Mağduriyetini anlatan Başer, şunları söyledi:

Bu yaşadığım adaletsizliği kabul etmiyorum

"İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa’da okuyorum, basın ve yayın öğrencisiyim. Esenyurt KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalıyorum. Yurdun parasını bir ay geciktirdiğim gerekçesiyle yurttan atıldım. Ama 10 gün daha misafir öğrenci olarak yurtta kalacaktım. Ama o da engellendi. Sosyal medyada paylaştığım video, yurttan atılma gerekçesi sayıldı.

Yurt müdürü tarafından, ‘tweet attın’ denilerek ikinci kez yurttan atıldım. Bu yaşadığım adaletsizliği kabul etmiyorum. O yüzden oturma eylemine başladım. Pazartesi ve perşembe günleri 16.00-18.00 saatleri arasında oturma eylemi ve basın açıklaması yaptım. Her pazartesi ve Perşembe, bu talebim karşılanana kadar, yani barınma hakkım tekrar geri verilene kadar mücadelemi sürdüreceğim.

Tweet atmak yurttan atılma gerekçesi sayılamaz

Temel iki tane talebim var. İlki; bu yurda geri alınmak istiyorum. Esenyurt KYK Erkek Öğrenci Yurdu'na geri alınmak istiyorum. Yani yurdun parasını bir ay geciktirmek yurttan atılma sebebi sayılamaz, tweet atmak yurttan atılma gerekçesi sayılamaz. Bu yönüyle ilk talebim, benim barınma hakkımın ve benim gibi barınamayan bütün öğrenci arkadaşlarımın barınma hakkının sağlanması ve diğer talebim de parasız eğitim.

Parasız eğitim istiyorum

Bugün bu yaşadığımız, işte yurdun parasını ödeyememek, yemeklerin pahalı olması… Yani bugün bu kredi ile geçinmemiz mümkün değil. Bize dayattıkları şey şu; 850 lira kredi alıyorum, 375 TL’sini yurda veriyorum. Diyorlar ki yani, ‘400-500 lira ile ihtiyaçlarını karşıla'. Bu zaten mümkün değil.

Giderleri hesaplıyorsun, bin 500 liradan fazla gider oluyor, kişisel temel ihtiyaçları saydığımızda. Bize verdikleri para 850 lira kredi. Bu yanıyla bu, paralı eğitimin bir sonucu. Bu yüzden de parasız eğitim istiyorum. Bu taleplerim karşılanıncaya kadar da oturma eylemime devam edeceğim.

Gençlik bugün yaşadığı sorunları dile getiremiyor

Halka bu yaşadığım adaletsizliği, bu yaşadığımız sorunları, taleplerimi anlatmaya devam edeceğim. Bugün burada neden direniyorum? Bir sürü sorun yaşanıyor ama öğrenci gençlik, bugün yaşadığı sorunlar dile getiremiyor. Yaşadığı ekonomik sorunları, işte yurt sorunlarını, barınma sorunlarını dile getiremiyor.

Bugün neden buradayım? Aslında bu noktası çok önemli. 53 yıldır akademik, demokratik mücadele veriyoruz. Parasız, bilimsel, demokratik eğitim mücadelesi veriyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. O yüzden zaten buradayım, 53 yıllık mücadelenin bir sonucu olarak ben de burada hakkımı arıyorum. Ben de burada öğrenci gençliğin ve benim olan talepleri dile getiriyorum. Kazanana kadar da dile getirmeye devam edeceğim." (ANKA)