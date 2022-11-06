İki defa yurttan kovuldu: 'Tweet atmışsın'

İstanbul’da Esenyurt Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdu’nda kalan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa öğrencisi 19 yaşındaki Burak Başer, yurt parasını bir ay ödeyemediği gerekçesiyle 19 Ekim’de yurttan atıldı.

Birgün'den Umut Can Fırtına'nın haberine göre; yaşadığı mağduriyeti sosyal medyada paylaştığı video ile anlatan Başer, bu paylaşımı sebebiyle misafir olarak 10 gün ek kalma süresi tanındığı yurttan 25 Ekim’de ikinci kez çıkartıldı.

Başer, 7 Kasım Pazartesi günü saat 16.00’da Esenyurt KYK Yurdu önünde basın açıklaması düzenleyerek oturma eylemi yapacağını belirtti.

Başer, 10 günlük misafirlik süresinin altıncı gününde yurda giriş yaparken, yurdun güvenliği tarafından güvenlik kulübesine çağrıldığını, kulübedeki telefondan yurt müdürü ile konuştuğunu ve müdürün “Tweet atmışsın” diyerek kendisini tekrar kovduğunu ifade etti.

Başer şu ifadeleri kullandı:

“Yoksulluğun, tweet atmanın suç olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Gün geçtikçe depresyon hapı kullanan yaşıtlarımın sayısı artıyor, sıra arkadaşlarım geleceksizlikten intihar ediyorlar. Enes Kara örneği hepimizin hafızasında taze. Biz yoksulluk çekiyor, barınamıyor, geçinemiyor ve eğitim hakkımızdan mahrum bırakılıyoruz. Üstüne üstlük hakkımızı aradığımızda, bir tweet dahi attığımızda cezalandırılıyoruz. Hakkımızı aramamız, adaletsizliklere ses çıkartmamız engellenmek isteniyor. Bugün biz öğrenci değil müşteri olarak görülüyoruz. Verilen kredi veya burs yetmiyor, ulaşım ve yemek fiyatları pahalı. Bunu kabul edelim, sesimizi çıkartmayalım istiyorlar.”