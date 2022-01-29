Van'da silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

Van kent merkezindeki Beşyol bölgesinde, bir kişi; 2 kişinin bulunduğu 65 ER 173 plakalı otomobile silahlı saldırı düzenledi. Araçta bulunan biri kişi yaralandı. Diğer kişi ise yaralı olarak, olay yerinden uzaklaştı.

ANKA'nın haberine göre olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kendisine ait otomobilde kulağı kesik ve silahla vurulmuş olarak bulunan V.C.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine 30 metre uzaklıkta ağır yaralı olarak bulunan Z.Ş. ise bir özel hastaneye kaldırıldı. Z.Ş. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Polis, Z.Ş.'nin eşi M.V.Ş.'yi (50), cinayet şüphelisiyle gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.