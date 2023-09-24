Van’da Motokurye Dayanışma Ağı kuruldu

Ağır sömürü koşullarına, düşük paket ücretlerine, güvencesizliğe karşı Patronların Ensesindeyiz Ağı temsilcileri ile bir araya gelen kurye emekçileri Van’da PE Van Motokurye Dayanışma Ağı’nı kurdu.

Van’da bir araya gelen kuryeler, tüm motokurye arkadaşlarına dayanışma ağına katılma çağrısı yaptı.

Patronların Ensesindeyiz'in aktardığına göre Dayanışma Ağı’nın çağrı metni şöyle:

“Bizler Van’da işsizlik tehdidiyle çalışma koşulları devamlı kötüleşen ve bu koşullara mecbur edilmeye çalışılan motokuryeleriz.

Her gün düşük paket ücretlerinden dolayı biraz olsun ücretimiz artsın diye saatlerce çalışmak zorunda kalıyoruz. Ne dinlenebiliyoruz ne ailemizle vakit geçirebiliyoruz.

Kaza geçirmemiş, vücudunda kaza izi olmayan arkadaşımız neredeyse yok. Çalışma saatlerine gelince işçi olarak görülen bizler koşullara ve güvenli çalışmaya geldiğinde ‘esnaf kurye’ denerek kendi halimize terk ediliyoruz. Ekipmanımızdan, güvenliğimize kadar her şeyden kendimiz sorumlu tutuluyoruz ama kuryeliğini yaptığımız şirketlerin kârlarına kâr katıyoruz.

Van’ın kötü kış koşullarında bir gün dahi izin kullanamıyoruz. Karda, tipide, yağmurda yollardayız.

Artık yeter diyoruz!

Çağrımız tüm motokurye arkadaşlarımıza: Gelin dayanışma ağında birlikte mücadele edelim. İşçiler bir araya geldiklerinde güçlüler. Koşullarımızı birlikte değiştirebiliriz. Sen de aramıza katıl.”

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na 0541 940 0514 numaralı telefon üzerinden ya da [email protected] mail adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

PE Van Motokurye Dayanışma Ağı"