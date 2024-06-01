Van'da kayyım belediyesi cemaatlere, yandaş gazeteciye ve TÜGVA'ya kaynak aktarmış

Van’da Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerini 2016-2019 ile 2019-2024 yıllarında yöneten kayyımların yandaşlara aktardığı paralar ve usulsüz harcamalar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Konuya dair 30 Mayıs günü meclise soru önergesi veren DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit aynı zamanda yapılan harcamalara ve yapılan usulsüzlüklere ilişkin hiçbir soruşturma ve inceleme yapılmamasına dikkat çekiyor.

'Kamu kaynaklarını AKP'li kurumları fonlamak için kullanmışlar'

soL'a konuşan Gülcan Kaçmaz Sayyiğit yapılan incelemelerin sonucunda kayyım belediyelerinin yaptığı harcamaların AKP'li kişi ya da kurumları fonlamak için kullanıldığını ifade ediyor.

Sayyiğit konuşmasında, "Kayyımların siyasi bir darbe olduğunu vurguladık. Bunun yanında AKP’nin yandaşlarını finanse etmek için kullandığı bir rant alanı olduğunu da söyledik. Sayıştay raporlarına da bazı yolsuzluk ve usulsüzler yansıyordu. Mesela 2018 yılı Sayıştay raporu diyor ki 194 kişiyi, gerekli şartları taşımadığı halde işe almışsın. Yine yapılmayan işlerin ücretinin belediye kasasından verildiği örnekler var.

31 Mart’ta seçilmiş eş başkanlar görevlerine başlayınca yıkımın boyutlarını öğrenmeye başladık. Hazineden gelen kaynaklar AKP’nin kurumlarını fonlamak için kullanıldı. Resmî kurumlara, farklı dernek, vakıf ve cemaatlere milyonlar aktarılmış durumda" ifadelerine yer verdi.

Yatırım yapmak bir yana, kentteki mevcut otoparkı dahi yıktıklarına dikkat çeken Gülcan Kaçmaz Sayyiğit'in kamuoyuyla paylaştığı bilgiler akıl alır gibi değil.

DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit

'Van’da bir gazeteciye 3 milyonu aşkın para verilmiş'

Van'daki kayyım belediyelerinin yandaşlara, yandaş kurumlara ve derneklere aktardıkları paraların verilerini soL ile paylaşan DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit'in verdiği bilgiler bu kadarına da pes dedirtiyor.:

"Van’da bir gazeteciye 3 milyonu aşkın para verilmiş. Neden? Çünkü DEM Partili Belediye Eş Başkanlarını hedef gösterme görevi maalesef ki bunlara ihale edilmişti. Kayyımların gitmesiyle farklı çevrelere aktarılan paranın 2 milyar 205 milyon lira olduğunu öğrendik. Bunun içinde TÜGVA var mesela. TÜGVA’ya aktarılan para 380 bin lira. Hayrat İnsan Yardım Derneği'ne* 690 bin lira, İl Müftülüğüne 99 milyon, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 623 milyon, İlçe Kaymakamlıklarına milyonlarca lira aktarılmış. Van halkının alın teri, ekonomik birikimi heba edilmiş durumda."

'Belediye kaynaklarını istedikleri gibi kullandılar, peşkeş çektiler'

Gülcan Kaçmaz Sayyiğit kayyım uygulamalarının Kürtlere özel bir uygulama olduğunu vurguluyor. Bunu yaparken de dönemin başbakanı Binali Yıldırım'ın kayyım belediyeleri için "Onların durumu özel" ifadesini hatırlatıyor:

"Kürt coğrafyasına yönelik 'özel hukuk' uygulaması var. Ülkenin batısından, muhalefetten yüksek bir itiraz çıkmayınca da hukuksuzluk teamüle dönüştü. Van’da Anayasa’nın 34. maddesi adeta ilga edilmişti. 6-7 yıl her türlü gösteri, yürüyüş gibi demokratik haklar askıya alındı. Belediye kaynaklarını denetleyecek bir belediye meclisi de yoktu, meclis de feshedildi. Böyle bir ortamda rant, talan ve yağma süreci pervasızca işletildi. Dolayısıyla belediyenin kaynaklarını istedikleri gibi harcadılar, peşkeş çektiler yandaş kurumlara.

Kayyımlar yalnızca AKP’nin politik bir siyasi darbesi değildi. Aynı zamanda yandaşı fonlama sistemiydi, yandaşın yaşadığı ekonomik krizi çözmek için bir formüldü. Van halkı bunun farkındaydı. Biz de kayyımlardan geriye bir enkaz devralacağımızı biliyorduk. Şimdi enkazı kaldırmak zamanı. Belediye eş başkanlarımızın tek amacı ekonomik yıkımı tersine çevirip halka her türlü belediye hizmeti sunmak."

Her geçen gün yeni bir veriye ulaştığımız kayyım dönemindeki belediyelerin harcamalarına dair kamuoyu, önümüzdeki günlerde de yeni bilgilerle karşılaşacak gibi görünüyor. Kayyım belediyelerinin yaptığı harcamalar ve borçlanmalar ise mevcut belediyelerin neredeyse hareket edemeyecekleri kadar büyük sorunlar devretmiş durumda. Ortaya çıkan her yeni bilgi kayyım belediyelerinin yerellerdeki ihtiyaçları değil yandaş kurumların isteklerini karşılamak üzere hareket ettiğini gösteriyor.

*Hayrat İnsan Yardım Derneği, Nur cemaatine yakınlığıyla biliniyor.