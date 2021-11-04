Van'da HDP'lilere polis müdahalesi: 6 gözaltı

HDP Van İl Örgütü'nün 4 Kasım 2016'da HDP'ye yönelik yapılan operasyonun yıldönümüne ilişkin yapmak istediği açıklamaya polis müdahale etti. 6 kişi gözaltına alındı.

Açıklama öncesi, açıklamanın yapılacağı Sanat Sokağı çevik kuvvet ve TOMA’lar tarafından ablukaya alındı. Valiliğin “etkinlik yasağı” gerekçe gösterilerek açıklamaya izin verilmeyeceği bildirildi.

HDP'li milletvekilleri Dilan Dirayet Taşdemir ve Murat Sarısaç’ın yanı sıra Tevgera Jinên Azad (TJA) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) üyelerinin de katıldığı açıklamaya kısa bir süre sonra polis müdahale etti.

TUHAYDER yöneticisi Edibe Babur ve HDP eski il eş başkanı Musa İtah’ın aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Açıklamaya katılmak isteyen vatandaşlar polisler tarafından engellendi.

HDP’liler Sanat Sokağı'nda açıklamaya izin verilmemesi üzerine Cumhuriyet Caddesi'ne yürüdü. Çevrede bulunan yurttaşlar da polisin tutumuna tepki gösterdi. Açıklama yapamadan dağıtılan HDP'lilerin eylemi daha sonra Cumhuriyet caddesinde devam etti.

Polis müdahalesini protesto eden HDP’liler, bir süre oturma eylemi yaptı. (ANKA)