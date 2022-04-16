Van'da halkın temsilcileri bir araya geldi

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) ülkenin dört bir yanında örgütlediği eşitlik ve özgürlük için halkın temsilcilerini seçtiği toplantılar devam ediyor. Halkın eşitlik ve özgürlük için adaylarını seçtiği toplantıların Van buluşmasında Van Seyit Fehim Arvasi Semt Evi'nde bir araya gelen emekçilerden öğrenci, emekli ve işçiler TKP'den milletvekili adayı oldular.

'Patron düzeninin temsilcilerine karşı emekçiler bir adım öne çıkacak'

Buluşmada söz alan TKP Parti Merkez Konsey üyesi Özkan Öztaş yaptığı konuşmada "TKP seçimlerde patron düzeninin temsilcilerine karşı, emekçilerin bir adım daha öne çıktığı bir süreci örgütlüyor. Her seçimde olduğu gibi bu seçimlerde de patronların adayları konuşacak. Onların temsilcileri boy gösterecek. Bugün burada buluşan emekçilerse meydanın boş olmadığını, emekçilerin yan yana gelerek neler yapabileceğini gösterecek" dedi.

Van Seyit Fehim Arvasi Semt Evi'nde bir araya gelen emekçiler temsilcilerini belirledi.

Van'daki sorunların ve halkın yaşadığı sıkıntıların sermaye düzeninden kaynaklandığını belirten Öztaş, "Bu memlekette özgür olacaksak, eşit ve insanca yaşayacaksak sandıklara bel baplamayacağız. Seçimden seçime yapılan siyaset anlayışının emekçilere vadedebileceği hiç bir şey yok. Asıl olan emekçilerin gün be gün verdikleri mücadelenin kendisidir. Seçimlerde sosyalizmin bayrağını yükseltecek ve emekçilerin siyaseti belirlediği bir süreci öreceğiz" dedi.

Katılımcıların partili mücadeleye davet edildiği etkinlikte, emekli, işçi ve öğrencilerden belirlenen TKP'nin seçimlerdeki adayları söz alıp kendilerini ve neden TKP'den aday olduklarını anlattı.