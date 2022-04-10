İzmir Menderes'te halkın temsilcileri seçildi: 'Bu düzeni asla kabul etmeyeceğiz'

Türkiye Komünist Partisi (TKP) yaklaşmakta olan parlamento seçimlerinde milletvekili aday adaylarını tüm Türkiye’ye yayılmış olan örgütlerinde belirlemeye devam ediyor. TKP'nin eşitlik ve özgürlük için halkın temsilcilerini belirlediği toplantılardan biri bugün İzmir Menderes'te yapıldı.

Menderes Belediyesi Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki toplantıda video gösteriminin ardından TKP PMK üyesi Gizem Batı Ayaz konuşma yaptı.

Ayaz konuşmasında sesi kısılan ülkenin gerçek sahibi olan emekçilerin bu toplantılarda bir adım öne çıktıklarını dile getirdi.

Sömürünün, işsizliğin ve yoksulluğun arttığı bir dönemde emekçiler için artık hayatta kalmanın giderek güçleştiğini ifade eden Ayaz, düzen muhalefetinin insanları birkaç senede bir yapılan seçimlerle sadece sandığa odaklamasının karşısında emekçilerin her gün her alanda örgütlenmesinin önemini vurguladı. Ayaz "Bu ekmek kadar su kadar önemli, acil çünkü; ekmeğimizi, suyumuzu, doğamızı geri almanın yolu burdan geçiyor, sömürünün olmadığı insanca bir yaşam talebini, sosyalizmin sesini yarın değil bugün yükseltmekten geçiyor" dedi.

TKP'nin seçimlerin kendisinin tek başına sihirli bir kurtuluş olmadığını söylediğini belirten Ayaz "TKP eşitlikçi bir düzen arayışının ve talebinin yarının değil bugünün konusu olduğunu her fırsatta dile getiriyor, seçimlere giderken seçimlerin de ötesinde olmazsa olmaz dediğimiz üç ilkeyi savunan bir örgütlenmeye, solun gerçek değerlerini savunan sese, bir ittifaka bugün Türkiye’nin ihtiyacı var" dedi.

Gizem Batı Ayaz

Ayaz "Laiklik olmazsa olmazımızdır, bu ülkenin gencecik evlatlarını tarikat yurtlarında, üniversitelerde hayattan koparan, okul öncesi eğitimden başlayıp çocuklarımızın üzerine çöken, kadınlara şiddete karşı ses çıkarmamayı vaaz verip kadının yerinin evi olduğunu söyleyen din bezirganlarına geçit vermeyeceğiz, dini tahakkümün üniversitelerde hüküm sürmesi, buralarda daha rahat kök salmasının önünü açacak mecliste muhalefet partilerinden 1 tane bile red oyu almayan Diyanet Akademisi, tarikatlar derhal kapatılmalıdır, burdan bir adım geri duramayız. Bir diğeri ise NATO ve diğer örgütlenmelere karşı antiemperyalist tutarlı bir duruştur. Yaşadığımız tüm bu sorunların kaynağında bir avuç patronun ülkenin tüm kaynaklarına çöreklenmesi, %1’lik kesimin geri kalan üreten emekçilerin elindekilere el koyması yatmaktadır. Burda büyük bir çelişki vardır birileri zenginleşirken emekçiler giderek yoksullaşıyor, bu sebeple sermaye karşıtı, emek eksenli bir çizgi bizim olmazsa olmazımızdır" diye konuştu.

"Erdoğan gitsin ama özelleştirmelerle yağmalanan halkın tüm kaynaklarının sermayeye geçtiği bu düzen el değiştirsin ama Erdoğansız AKP düzeni devam etsin istiyorlar" diyen Ayaz emekçileri eşitlik ve özgürlük için mücadeleye ve TKP gönüllüsü olmaya çağırdı.

'Bizim sabrımız kararlılığımızda'

Düzenin muhalefetinin de iktidarınin da emekçilere "sabredin" dediğini söyleyen Ayaz "Emekçiler öyle oturup sabretmeyecek, emekçiler her alanda, işyerinde, mahallede konuşacak, anlatacak, öfkesini örgütleyecek, yan yana gelecek." dedi.

Ayaz "Bizim sabrımız, emeğimizde, bizim sabrımız üretimden gelen gücümüzde, bizim sabrımız kararlılığımızda, insanlığın iyi şeyleri hak ettiğine ve hakkı olanı geri alacağına olan inancımızda. Başka türlüsü olmaz, olamaz çünkü başka türlüsü kabulleniştir, bu düzeni asla kabul etmeyeceğiz" diye konuştu.

Ayaz "Bizler temiz sayfaları patronlarla, ülkenin bugün bu hale gelmesinde payı olan partilerle helalleşerek açmayacağız. O temiz sayfayı, elimizden alınanların hepsinin hesabını sorup hepsini geri aldıktan sonra, o temiz sayfaya sosyalizmi yazdıktan sonra açacağız!" dedi.

Halkın temsilcileri kürsüde

Ardından adaylar Adem Yağız, Zafer Yıldırım, Mustafa Toptaş, Ulaş Erdoğan, Serdar Öz, Recep Aşkıngil kürsüye çıkarak kendilerini tanıttı ve neden TKP'den aday olduklarını anlattı.

Emekli öğretmen Adem Yağız

Ulaş Erdoğan

Recep Aşkıngil

Coşkulu etkinlik katılımcıların TKP Gönüllüsü olmak için form doldurmasıyla sona erdi.