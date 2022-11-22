Van’da bir araya gelen çağrı merkezi çalışanları dayanışma ağı kurdu

Son günlerde kötü çalışma koşulları ile sürekli gündeme gelen çağrı merkezlerinde çalışanlar ve işten çıkarılan eski çalışanlar dün akşam Van’da bir araya geldi. Patronların Ensesindeyiz Ağı temsilcilerinin de katıldığı toplantıda çalışanlar kötü çalışma koşullarına karşı dayanışma ağlarını kurdu.

Mobbinge ses çıkardığı için işten çıkarılan ve işe iade talebi olan eski çalışanların da katıldığı toplantıda birlikte mücadele vurgusu yapıldı.

Emekçiler mücadeleyi sonuna kadar götürmekte kararlı

Özellikle pandemi döneminde evden çalışma ile koşullarının daha da kötüye söyleyen çalışanlar ihtiyaçları için bile izin almakta zorlandıklarını devamlı denetim altında olduklarını ve yöneticilerinin mobbingine maruz kaldıklarını dile getirdiler.

Aldıkları ücretlerin temel ihtiyaçları dahi karşılamadığını yemek ücretlerinin ise haftalık yemek masrafına bile yetmediğini söylüyorlar. Üstelik evden çalışma ile enerji masrafları da artan çalışanlar bu masrafları da kendi ceplerinden karşılamak zorunda kalıyorlar.

Mobbinge, kötü çalışma koşullarına ve düşük ücretlere karşı bir araya geldiklerini söyleyen çalışanlar mücadeleyi sonuna kadar götürmekte kararlı olduklarını bildirdiler.

Taleplerini belirleyen çalışanlar dayanışma ağıyla daha güçlü adımlar atacaklarını belirttiler.

Çağrı merkezi çalışanlarının talepleri

Çağrı merkezi emekçilerinin talepleri şu şekilde:

Yemek ücretlerinin ve açlık sınırının altında kalan ücretlerinin artması, Kamu emekçileri için yasal bir hak olan ve bazı özel şirketlerin de çalışanlara verdiği banka promosyon ödemeleri, Yöneticiler eliyle sürekli hale gelen mobbing ve baskının ortadan kalkması, Evden çalışma dolayısıyla artan elektrik, su gibi masrafların karşılanması, Düzgün, insanca bir mola ve dinlenme sistemi, Haksız yere işten çıkarılan arkadaşlarının işe iade edilmesi, Düzgün bir prim sistemi, Elektrik kesintisi gibi çalışanlardan kaynaklanmayan sebepler ortaya çıktığında yaptırılan telafi çalışmasının iptal edilmesi, Zorla fazla mesainin ortadan kalkmasını ve fazla mesai olduğunda da bir hak olan fazla mesai ücreti

Dayanışma ağına katılma çağrısı

Van’da CMC, Webhelp, Assistt gibi şirketlerde dayanışma ağlarını kuran çalışanlar Van’daki tüm arkadaşlarını ortak talepleri etrafında dayanışma ağına çağırıyor.

Ayrıca diğer illerde de bir araya gelmek istediklerini, sorunların ortak olduğunu söyleyen çalışanlar bu yüzden tüm çağrı merkezi çalışanlarını Patronların Ensesindeyiz ile iletişime geçmeye ve bir araya gelmeye davet ediyor.

📢Van’da bir araya gelen çağrı merkezi çalışanları dayanışma ağı kurdu!



🔴Mobbinge ses çıkardığı için işten çıkarılan ve işe iade talebi olan eski çalışanların da katıldığı toplantıda birlikte mücadele vurgusu yapıldı.



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