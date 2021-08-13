Van'dan ülkeye giriş yapan sığınmacıları taşıdığı belirtilen Metro Turizm'e ilişkin Valilikten açıklama geldi.
Açıklamada durdurulan otobüsteki 7 göçmenin sınır dışı edildiği ifade edildi, şoförün ise gözaltına alındığı açıklandı.
Açıklama şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Van Valiliği'nden Metro Turizm açıklaması: Araç sürücüsü gözaltına alındı
Van'dan ülkeye giriş yapan sığınmacıları taşıdığı belirtilen Metro Turizm'e ilişkin Valilikten açıklama geldi.
Haber Merkezi
Van'dan ülkeye giriş yapan sığınmacıları taşıdığı belirtilen Metro Turizm'e ilişkin Valilikten açıklama geldi.
Açıklamada durdurulan otobüsteki 7 göçmenin sınır dışı edildiği ifade edildi, şoförün ise gözaltına alındığı açıklandı.
Açıklama şöyle: