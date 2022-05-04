Van Valiliği'nden göçmenlerle ilgili açıklama

Van Valiliği, 3 Mayıs'ta bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, İran sınırından Türkiye'ye yasadışı yollarla giriş yapan göçmenlerle ilgili görüntülerin Twitter'da geçen yıl paylaşıldığını ve görüntülerin İran topraklarında çekildiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Görüntülerin "göçmen kaçakçıları tarafından reklam amacıyla kullanıldığı" ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Farklı tarih, lokasyon ve kişilere ait görüntülerin sınır hattında alınan tedbirlere bağlı olarak ülkeye giriş teşebbüslerinin engellenmesi sonucunda, göçmen kaçakçıları tarafından reklam amaçlı paylaşıldığı, anlaşılmaktadır. Bahse konu görüntüler üzerinden idareyi yıpratmak adına yapılan bir kısım kasıtlı paylaşımlar, düzensiz göçle mücadeleye zarar verdiği gibi göçmen kaçakçılarının bu yöndeki faaliyetlerine katkı sunmaktadır. Sınırlarımıza yönelik düzensiz göç hareketinin engellenmesi ve göçmen kaçakçılığı suçuna iştirak eden veya organize eden kişi ve yapıların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarımız, Askeri Hudut Birlikleri, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatları ile Güvenlik Korucuları İHA/SİHA'lar dahil olmak üzere teknolojinin sağladığı tüm imkanları kullanılarak koordine içinde kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir."

'37 bini engellendi'

2022'de ülkeye girmeye çalışan toplam 37 bin 66 göçmenin engellendiği öne sürülen açıklamada, "Göçmen kaçakçılığında kullanılan 294 araca el konulmuş ve göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 708 organizatör yakalanmıştır. Yakalanan Organizatörler hakkında yasal işlem yapılarak adli mercilere teslim edilmiştir" denildi.