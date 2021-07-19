Van Valiliği: 1456 düzensiz göçmen ve 11 organizatör yakalandı

Van Valiliği bugün basında ve sosyal medyada, kentteki bir boş arazide çok sayıda "düzensiz göçmen"in toplu olarak yürüdüğünü gösteren görüntülere ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada "Görüntülerdeki alanın ilimiz İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesinin Erek Dağı istikametinde bulunan açık arazi olduğu, polis sorumluluk sahasında kalan bu arazideki görüntülerin 10.07.2021 tarihine ait olduğu"nun tespit edildiği kaydedildi.

Van'a takviye özel harekat ve jandarma birliklerinin sevk edildiği ifade edilen açıklamada "videoya konu bölgeye yakın yerleşim yerinde bulunan metruk binalarda toplam 1456 düzensiz göçmen yakalanmış, bunları organize eden 11 organizatör yakalanarak gözaltına alınmış ve 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Buna ek olarak göçmenlerin saklandıkları 11 adet baraka tarzı yapı yıkılarak kullanılmaz hale getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Valiliğin açıklamasında "2021 yılında Türkiye-İran sınırının İlimiz sınırlarında kalan hudut hattından 34.308 kişinin ülkemize yasadışı yollarla girişi engellenmiştir. Yine güvenlik kuvvetlerimizce 2021 yılı içinde 27.230 göçmen yakalanmış olup; ayrıca aynı yıl içerisinde 716 organizatör yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır" denildi.