Van Valiliği’nden '15 günlük yasak' açıklaması

Van Valiliği, bir açıklama yayımlayarak, kentte 15.12.2021 tarihinden itibaren ve 15 gün süre ile gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarını yasakladığını bildirdi.

Valilik açıklamasında ayrıca belirtilen tarihler arasında yapılacak basın açıklaması, oturma eylemi ve anket, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması gibi faaliyetleri de “mülki idare amirinin iznine” bağladığını duyurdu.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamanın bir bölümü şu şekilde:

"Van ili coğrafi sınırları içerisinde 15/12/2021 tarihinden geçerli 29/12/2021 tarihi de dahil olmak üzere (15) gün süre ile; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2911 Sayılı Kanunun ilgili hükümlerine istinaden yasaklanmıştır."