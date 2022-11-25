Van Gogh tablosuna yönelik gerçekleştirilen saldırıya hapis cezası

Vincent Van Gogh tablosuna yönelik saldırı gerçekleştiren ve tablonun çerçevesine zarar veren Just Stop Oil destekçisi 24 yaşındaki Emily Brocklebank ve 22 yaşındaki Louis McKechnie 21 gün hapis cezası aldı.

TRT Haber'de yer alan habere göre; Bölge Yargıcı Neeta Minhas, Van Gogh'un 'Çiçek Açan Şeftali' tablosunu çevreleyen 18. yüzyıldan kalma çerçevenin, kalıcı zarar gördüğünü açıkladı.

Brocklebank ve McKechnie, eylül ayında Londra'daki Courtauld'a girdiklerinde Van Gogh'un 'Çiçek Açan Şeftali' tablosunu çevreleyen 18. yüzyıldan kalma çerçeveye kendilerini yapıştırmıştı.

Savcı Francesca Cociani, mahkemede "Geride büyük miktarda yapıştırıcı kalmış ve çerçevenin yaldızlarına sızmış solvent alanları vardı. Ayrıca çerçevenin bazı kısımları düşmüştü" dedi.

Çerçevede 2 bin 426 dolar değerinde hasara neden olduğu için Brocklebank'a 21 gün hapis cezası verildi. Söz konusu hapis cezası altı ay ertelendi ve altı haftalık sokağa çıkma yasağı verildi. İngiltere Premier Lig'de Everton ile Newcastle United arasında oynanan bir maç sırasında kendisini kale direğine kabloyla bağladığı için altı haftalık hapis cezasını çekmekte olan McKechnie'nin cezası ise 3 hafta daha uzatıldı.