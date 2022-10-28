'İnci Küpeli Kız' tablosuna saldırı: Üç gözaltı

Hollanda’nın Lahey şehrindeki Mauritshuis Müzesi’nde bulunan Hollandalı ressam Johannes Vermeer'in 'İnci Küpeli Kız' tablosu, iki Just Stop Oil destekçisinin saldırısına uğradı.

Sputnik'in haberine göre; Just Stop Oil yazılı tişört giyen saldırganlardan biri tablonun bulunduğu duvara elini, diğeri ise kafasını tabloya yapıştırdı. Kafasını tabloya yapıştıran şahıs ayrıca, bir kutu konserve domatesi başından aşağıya döktü.

Tablonun saldırıdan zarar görüp görmediği henüz belli olmazken, polis, olayın ardından 'mala zarar verme' suçundan üç kişiyi gözaltına aldı. Saldırının ardından tablonun bulunduğu oda ziyarete kapatıldı.

Mauritshuis Müzesi tarafından yapılan açıklamada, “Sanat savunmasızdır ve hangi nedenle olursa olsun ona zarar vermeye yönelik tüm girişimleri kınıyoruz. Bu eylemi onurlandırmak istemediğimiz için daha fazla yorum yapmayacağız” dedi.