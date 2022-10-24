'Tahıl yığını' tablosuna patates püresi fırlattılar

Almanya'nın Potsdam kentindeki Barberini Müzesi’nde sergilenen Claude Monet eserine çevre aktivistleri patates püresi fırlattı.

Koruyucu cam bulunan tabloda herhangi bir hasar meydana gelmedi. Polis, iki kişiyi gözaltına aldı.

Grup, hükümetten fosil yakıtları yasaklamasını talep ediyor.

Tablo, 2019'da 110,7 milyon dolara satın alınmıştı.

İngiltere'de de 14 Ekim'de ‘Just Stop Oil’ (Sadece Petrolü Durdurun) adlı çevreci grup başkent Londra’daki National Gallery’de sergilenen Vincent Van Gogh’un 'Ayçiçekleri' tablosuna domates çorbasıyla saldırmıştı.