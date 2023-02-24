Van depreminde yıkılmıştı: Bayram Oteli davasında 'zamanaşımı' uyarısı

Van'da 9 Kasım 2011'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan, 24 kişinin hayatını kaybettiği Bayram Oteli'nin sahibi Tevfik Bayram'ın yargılandığı davada müşteki avukatlarından Suat Çakan, Yargıtay'ın 2 kez bozma kararı verdiği davada henüz sanık hakkında kesinleşmiş karar olmadığını söyledi.

Davanın 12 yıldır sürdüğünü belirten Çakan, "Ülkemizde ne yazık ki bir afet hukukunun olmadığı, deprem gibi afetlerde nasıl bir hukuki süreç izlenmesi gerektiğine dair geniş ve ayrıntılı bir mevzuatımızın bulunmadığı gözükmektedir. Biz, Türkiye’de deprem ihtisas mahkemelerinin ve bu mahkemelere bağlı olarak depremle ilgili soruşturma bürolarının kurulması kanaatindeyiz. Bu gibi kurumların kurulmasıyla afetlerde hukuki açıdan verimli çözümlerin olabileceğini düşünmekteyiz" diye konuştu.

'Vatandaşımızın adalete ihtiyacı var'

Depremin yaşandığı illerde görevli hakim ve savcıların da depremden etkilendiğini dile getiren Çakan, "Onlar da depremzede. Biz daha önce deprem soruşturması yapmış hakim ve savcılardan oluşturulacak deprem ihtisas mahkemelerinin kurulması halinde deprem ile ilgili soruşturmaların ve yargılama süreçlerinin daha etkili olacağını düşünmekteyiz" dedi.

Afet bölgesindeki hasar görmüş bina ve enkazlardan toplanacak delillerin hukuki açıdan önemini vurgulayan Çakan, "Deliller toplanmadığı takdirde ileride yapılacak yargılamalarda kişiler mağduriyetlerini giderememekte. Örneğin deprem bölgesindeki bazı binalarda kolon kesme iddiaları var. Kolon kesme iddialarının araştırılabilmesi için delillerin toplanması gerekiyor. Çünkü 'kolon kesme' hem cezai kararı etkileyecek bir durum hem de maddi manevi zararların tespitinde önem arz etmekte" diye konuştu.

'Zaman aşımı ile cezadan kurtulabilecekler'

Depremzedelerin kusur raporlarında sorumlu tutulacak kişilere karşı dava açabileceğini belirten Çakan, "Bu konuda önemli olan bir husus da zaman aşımı konusu. Deprem ihtisas mahkemeleri kurulursa bu yargılamalar hızlı bir şekilde ilerler ve zaman aşımı riskini de ortadan kaldırır. Van depremindeki bazı dosyalarda yargılamalar uzun süredir devam etmekte. Bu dosyalarda zaman aşımı tehlikesi var. Zaman aşımından dolayı sorumlular ne yazık ki ceza almaktan kurtulabilecekler" dedi.

Avukat Suat Çakan, 24 kişiye mezar olan Bayram Oteli'nin sahibi Tevfik Bayram hakkında 1 Ekim 2015 tarihinde verilen 15 yıl 5 ay 50 gün hapis cezasından sonra dosyanın 2 kez Yargıtay'a gittiğini ve bozma kararı çıktığını anlatarak, "Yargıtay'ın bozma kararından sonra ilk derece mahkemesinde yargılama devam etmekte. Bilinçli taksir halinde zaman aşımını kesme nedenleri yoksa 15 yıllık bir zaman aşımı durumu söz konusu. 2011 tarihinde olayın gerçekleştiği göz önüne alınırsa dosyanın zaman aşımına uğraması kuvvetle muhtemel" diye konuştu.