Depremde yıkılan binalarla ilgili tutuklamalar 160'a yükseldi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili yıkan iki büyük depremin ardından yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturmalar sürüyor. Adalet Bakanlığı, dün yapılan açıklamada deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmalarda 160 kişinin tutuklandığını duyurdu.

160 şüpheli tutuklanırken, 62 kişi ifadeleri alınıp serbest bırakıldı, 175 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 11 şüphelinin öldüğü, 6 şüphelinin de yurt dışında olduğu tespit edildi.

AA ve İHA'nın haberlerine göre, son olarak il il sıralama da belli oldu. Adana'da depremler nedeniyle yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan 12 kişi, Diyarbakır'da 15 kişi tutuklandı. Malatya'da ise tutuklu sayısı 7'den 11'e yükseldi. Ayrıca, Şanlıurfa'da 14 kişinin hayatını kaybettiği binanın inşaat mühendisi Osman Ekren de tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentteki Mete, Sami Bey, Ekim, Alpargün, Belük, Sinem, Tutar Yapı, Zeray, İhsan Bayram, Özgür ve Kubilay apartmanlarının "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 19 şüphelinin savcılıkta ifadeleri alındı.Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan Atilla T, Tamer E, Cem A, Abdullah Y, Ferit I. ve Celal G. tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 13 şüpheli serbest bırakıldı.Böylece, soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 12'ye yükseldi.

Diyarbakır'da 15 tutuklu daha

Diyarbakır’da, yıkılan binalarla ilgili “yapım kusurları ve kolon kesme” iddialarına ilişkin gözaltına alınan 39 şüpheliden aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 15 kişi tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamda gözaltına alınan 39 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 15 kişi çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "olası kastla öldürmek" suçundan tutuklandı, 22'si adli kontrol şartıyla 24 kişi serbest bırakıldı.

Firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Malatya'da 11 tutuklama

Malatya'da, sorumluluğu bulunan mimar, müteahhit, mühendis, denetim görevlisi ve bina sahibi 46 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 4 şüpheli daha tutuklandı. Böylelikle tutuklu sayısı 11'e yükseldi. Yakalanan 8 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Şanlıurfa'da tutuklu sayısı 9

Şanlıurfa'da yıkılan ve 14 kişinin hayatını kaybettiği binanın inşaat mühendisi Osman Ekren tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Haliliye ilçesinde 14 kişinin yaşamını yitirdiği Özabacılar Apartmanı'nın enkazında teknik inceleme yapıldı. İnceleme sonucu kusuru olduğu gerekçesiyle İstanbul'da yakalanarak Şanlıurfa'ya getirilen söz konusu apartmanın inşaat mühendisi Osman Ekren çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturmalar çerçevesinde kentte yıkılan binalara ilişkin aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 8 kişi daha önce tutuklanmıştı.

İstanbul'da yakalanan müteahhit Ebubekir Özbey tutuklandı

Öte yandan, Malatya, Gaziantep ve Diyarbakır cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar kapsamında İstanbul'da yakalanan mülk sahibi, müteahhit ile proje mimarı ve sorumlularının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kahramanmaraş'ta yıkılan Sabır Apartmanı'nın müteahhidi Ebubekir Özbey, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Malatya Onur İnşaat ortağı Serpil Başar Yoloğlu, Diyarbakır'da yıkılan Diyar Galeria İş Merkezi'nin mülk sahibi Hasibe Yıldırım ve proje sorumlusu inşaat mühendisi Mustafa Cevat Arsız adli kontrol hükümleri uygulanarak, proje sorumlusu mimar Şeref Kesgün işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Atabey apartmanı müteahhidi Haydar Kurtar yakalandı

Kahramanmaraş’ta 248'inci saatin sonunda enkazdan sağ çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez’in enkazda kaldığı Atabey apartmanı müteahhidi Haydar Kurtar’ın da aralarında bulunduğu 5 müteahhit İstanbul’da yakalandı. Şüphelilerin tamamı, soruşturmanın yürütüldüğü Kahramanmaraş’a gönderildi. Atabey Apartmanı’nın imar planları cinayetin belgesi niteliğinde oldu. Tasdik durumu, “Yerleşik Konut” olan apartmanın 1/1000'lik imar planında, apartmanın da bulunduğu ada parselin kat izninin 2 olarak belirlendiği öğrenildi, fakat bina 5 katlı yapıldı.