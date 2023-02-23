'Felaketin' belgesi: 2 kat izin verilen binaya 5 kat çıkılmış

6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük depremde Kahramanmaraş'ta yıkılan yüzlerce apartmandan biri de Atabey Apartmanı oldu. Yerle bir olan apartmandan, depremden 248 saat sonra 17 yaşındaki Aleyna Ölmez sağ olarak çıkarıldı. Ölmez ile sembol hale gelen Atabey Apartmanı’nın müteahhidi Haydar Kurtar, İstanbul'da yakalanarak soruşturmanın yürütüldüğü Kahramanmaraş'a gönderildi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre onlarca yurttaşın yaşamını yitirdiği Atabey Apartmanı’nın imar planları cinayetin belgesi niteliğinde oldu. Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Kurulu’nun 20 Ağustos 2020 tarihli ve 3 Sayılı Kararı ile yayımlanan,”PlanGML” şemalarına uygun olarak üretildiği belirtilen mekansal plan verileri, “Deprem değil, binalar öldürür” sözünün gerçekliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yedi katlı inşa edildi

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde yer alan Atabey Apartmanı Haydar Kurtar tarafından inşa edildi. Kayabaşı Mahallesi’nde bulunan apartman bodrum ve zemin kat dahil toplamda yedi kat olarak tamamlandı. Apartmanın yükseldiği kadastro alanının imar planı ise dramatik tabloyu ortaya koydu. Tasdik durumu, “Yerleşik Konut” olan apartmanın 1/1000'lik imar planında, apartmanın da bulunduğu ada parselin kat izninin iki olarak belirlendiği öğrenildi.

Geriye yardım talepleri kaldı

İmar planına aykırı şekilde yedi katlı inşa edilen apartmanın çevresinde çok sayıda iki katlı konut bulunması dikkati çekti. Yerle bir olan apartmanın ardından akıllarda, 17 yaşındaki Aleyna Ölmez mucize kurtuluşu ve yıkımın ardından sosyal medyadan paylaşılan, “Atabey Apartmanı’na acil vinç lazım, sesler azalıyor, ne olur yardım ulaştırın” paylaşımları kaldı.

Müteahhidi İstanbul'da yakalandı

Atabey Apartmanı müteahhidi Haydar Kurtar’ın da aralarında bulunduğu beş müteahhit İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı. Adana'da depremler nedeniyle yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan 12 kişi, Diyarbakır'da ise 15 kişi tutuklandı. Malatya'da da tutuklu sayısı 7'den 11'e yükseldi.