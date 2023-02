Hiç şaşırtmıyorlar: Depremzedeler için otellere imam gönderdiler, tek bir amaçla!

6 Şubat tarihinde gerçekleşen depremin ardından, evsiz kalan yurttaşlarımız çeşitli otellere yerleştirilmişti. Bu otellerde aynı zamanda çocukların eğitimleri, rehberlik ve psikolojik destekleri konusunda eğitimcilerin de takip etmesi gereken birimler tarif edilmişti. Aynı zamanda birçok emekli eğitimcinin de bu süreçte görev alması için planlamalar yapıldığı belirtilmişti.

Ancak soL Haber'e gelen bir ihbar neticesinde bu otellere, depremzedelerin ihtiyaçlarını ve sorunlarını takip etmesi için birer eğitimcinin dışında bir de imam atandığı iddia edildi. Antalya'nın Manavgat İlçesi'ndeki bir otel yetkilisinin yaptığı ihbara göre imamlar otel otel geziyor ve depremzedeleri bir araya getirerek çeşitli "sohbetler" gerçekleştiriyor.

'Ellerinde poşetlerle otellere seccade taşıyorlar'

soL Haber'e konuşan bir otel yetkilisinin verdiği bilgiye göre Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirildiklerini söyleyen imamlar otelleri gezerek depremzedelere seccade, tespih ve benzeri ürünlerden oluşan bir paket dağıtıyor. Bazı otellerin ne yapacaklarını bilemedikleri için imamları otellere aldıklarını ifade eden yetkili bazı otellerin ise imamları içeri almayarak dağıttıkları poşetleri depremzedeler talep ederse eğer onlara ulaştırmak üzere teslim aldığını ifade ediyor.

'Kaybettiğiniz yakınlarınız için dua edelim'

Otellerde depremzedeleri bir araya getirerek "Kaybettiğiniz yakınlarınız için dua edelim" diyen imamların, depremzedelerin yaşadıkları travmaları yeniden hatırlattığı ifade ediliyor. soL'a konuşan yetkili ise "Sanki şu an acil ihtiyaç buymuş gibi insanları bir araya getirip 'Kaybınız var mı dua edelim' diye geziyorlar. Yahu burada kaybı olmayan insan mı kaldı? Biz deprem bölgesinden değiliz biz bile bir sürü tanıdığımızı, eşimizi, dostumuzu yitirdik. Bu insanların şu an acil ihtiyacı tespih ya da seccade mi? Ayrıca bilen biliyor zaten buradaki neredeyse tüm otellerde her odada kıbleyi gösteren bir işaret ve bir seccade genelde olur. Olmayan otellerde de yönetim tarafından temin edilir talepler doğrultusunda. Bu insanlar şu an bir belirsizlik içinde. Kalacak yer arıyorlar. Bu otel patronları turizm sezonu başlayınca depremzedelere kapıyı gösterecekler. Bu insanlara kalacak yer için faaliyet göstersenize. Neden insanların normal hayata geçişlerine mani oluyorsunuz" ifadeleriyle anlatıyor yaşanan olayı.

'Burada apaçık hükümetin propagandasını yapıyorlar'

Otelleri gezen imamların esas amacının aslında hükümet propagandası yapmak olduğunu ifade eden yetkili, "Buraya gelip yakınlarınızda kayıp var mı onlar için dua edelim mi, gelin birlikte dua edelim dedikten sonra depremzedelere siyasi brifingler veriyorlar. 'Bu deprem Allah'tan geldi. Kimsenin yapacak bir şeyi yok. Ölenler kaderle öldü önüne geçilemez. Devletimiz büyüktür her türlü zorluğun üstesinden gelir. Dış güçler bu depremi kullanmak isteyecekler gibi cümleler kurduklarına şahit oldum...' Tamam koca deprem, Allah'tan geldi amenna. Ama buradaki belediyelerin hiç mi suçu yok. Çürük binalara izin veren yetkililer de mi dış güçlerin adamı? Deniz kumu karıştıran müteahhit de mi Allah'tan geldi? Tamam bu bir doğa olayı ama niye bizim gibi ülkelerde bu kadar can kaybı oluyor da Japonya'da insanların burnu kanamıyor? Bu ziyaretlerin amacı hedef şaşırtmak. Bırakın da bu insanlar haklarını arasınlar. Daha bir yıl önce yapılan oteller depremde yerle bir olurken, imamların otel otel gezip hükümet propagandası yapması hoş değil. İmamlar gerçekten iyi bir şey yapmak istiyorsa sokak sokak gezip Allah rızası için ev sahiplerini makul fiyatlara ev vermeye ikna etsin. Şu an acil ihtiyacı bu depremzedelerin" diyor.