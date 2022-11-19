Van Büyükşehir Belediyesi kayyumundan üç daire başkanına temsil ağırlama yetkisi

Van Büyükşehir Belediyesi ile ilgili hazırlanan Sayıştay raporunda, başkanlık makamı dışında, bazı daire başkanlıklarına temsil ve ağırlama giderleri adı altında ödenek verildiği ve bu kapsamda harcama yapıldığı belirtildi. Raporda, belediyelerde temsil ağırlama gideri yapma yetkisi, üst yönetici sıfatıyla belediye başkanlarında olduğu için bu kapsamdaki harcamaların sadece özel kalem müdürlüğü harcama birimi bütçesine konacak ödeneklerle yapılması gerektiği vurgulandı.

Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre, raporda, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na toplam 2 milyon 860 bin lira temsil ağırlama bütçesi verildiği ve bunun 2 milyon 696 bin lirasının harcandığı belirtildi.

Başka kurumların araçlarının bakım ücretlerini belediye ödemiş

Sayıştay raporunda, yapılan incelemede belediye meclisi kararı olmaksızın başka kurumlara ait araçların bakım, onarım işleri ile sigorta hizmet bedellerinin belediye bütçesinden ödendiği söylendi.

Raporda, kanunun 14’üncü maddesinde, belediyenin başka kurumlara ait araçların bu kapsamdaki giderlerini karşılayabileceğine yönelik bir düzenleme bulunmadığı belirtildi.

“Kamu idaresi cevabında, başka kurumların envanterine kayıtlı olup belediye hizmetlerinde kullanılan araçların bakım, onarım ve sigorta bedellerinin karşılanabilmesi için belediye meclisince karar alınacağı belirtilmiştir. Ancak belediye meclisince konuya ilişkin karar alınması yapılacak işlemin mevzuata uygun olacağı anlamına gelmemekte olup aynı zamanda belediyenin görev ve sorumluluk alanına giren bir konu olması gerekmektedir. Sonuç olarak; Belediyenin görev ve sorumluluk alanına girmeyen ve belediye meclisi kararı olmayan konularda diğer kurumlara ait giderlerin üstlenilmemesi gerekmektedir."

Sözleşmeli personeller şube müdürlüklerine vekalet ediyor

Sayıştay raporunda, yapılan incelemelerde sözleşmeli olarak istihdam edilen 18 personelin belediyenin farklı daire başkanlıklarının şube müdürlüklerinde, müdürlük kadrosunu vekâleten yürüttüğünün tespit edildiği söylendi.

Raporda, sözleşme süreleri mali yılla sınırlı olan ve sözleşmesinde belirtilen görev dışında başka bir iş veya görevde çalıştırılması mümkün olmayan personellerin vekâleten de olsa asli ve sürekli kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla ihdas edilmiş olan şube müdürlüğü görevini yürütmeleri ilgili mevzuat gereği mümkün olmadığı belirtildi.

Sayıştay raporunda konuyla ilgili şöyle denildi:

“Kaldı ki yukarıda da açıklandığı üzere şube müdürlüğü unvanı, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesinde Belediyenin sözleşmeli personel olarak çalıştırabileceği unvanlar arasında da sayılmamıştır. Belediyenin şube müdürlüklerine vekâleten veya asaleten yapılacak müdürlük atamalarının, mevzuat hükümlerine uygun olarak memur olarak istihdam edilen personeller arasından yapılması gerekmektedir.“

Nusaybin Belediyesi kiraladığı araçlar için salgın ve güvenliği gerekçe saydı

Sayıştay’ın yine kayyum tarafından yönetilen Mardin’in Nusaybin İlçe Belediyesi ile ilgili raporunda 2021’de, çeşitli işlerde kullanılmak üzere beş iş makinesi, dört kamyon, dört minibüs, sekiz kamyonet ve 10 binek araç olmak üzere yedi ayrı firmadan açık ihale yapılmaksızın doğrudan temin yoluyla aylık faturalandırılmak üzere toplam 31 araç kiralandığı ve 1 milyon 688 bin 650 lira ödediği belirtildi.

Bunun Kamu İhale Kanunu’na aykırı olduğu belirtilen raporda, belediyenin açık ihalesiz doğrudan temin yoluyla yaptığı bu kiralama için salgın ve güvenlik koşullarını öne sürdüğü belirtilen raporda şöyle denildi:

“Kamu idaresi (Belediye) cevabında, bulgu konusu hususa katılmış ve söz konusu araç kiralamalarının koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan acil durumlar ile bölgesel güvenlik kaynaklı yapıldığı belirtilmiştir. Ancak, araç kiralama işlemlerinin salgın sürecinden etkilenmesinin kiralama işinin doğası gereği mümkün olmayacağı mütalaa edilmektedir. Ayrıca kiralanan araçlar güvenlik tedbirleri ile ilgili olmayan yukarıda sayılan türden araçlardır. Sonuç olarak; 2021 yılı içerisinde araç kiralama hizmetleri için harcanan 1 milyon 688 bin 650 TL’nin açık ihale yapmaksızın doğrudan temin yöntemiyle her ay düzenli olarak kiralanan araçlara ödenmesinin kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına engel olacağı mütalaa edilmektedir.”