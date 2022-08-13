Valla Kanyonu'nda 11 kişi mahsur kaldı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen "Türkiye 5. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali" kapsamında, dünyanın en derin kanyonları arasında gösterilen Valla Kanyonu'na dün kanyon geçişi için giriş yapan 17 kişilik ekipten 11'i kanyondan çıkamadı.

Kanyonda mahsur kalan kişilerin kurtarılması çalışma başlatıldı.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar AA muhabirine, festivalin devam ettiğini söyledi. Mahsur kalanların bulundukları yerden ilerleyemedikleri ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.