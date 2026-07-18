Valiyi spor kıyafeti yüzünden hedef alan CHP’li vekile partisinden tepki

Bisiklet sürerken çekilen spor kıyafetli görüntüleriyle TBMM gündemine gelen Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla görevden alındı. Görevden alınan Çiçekli'nin yerine Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı.

Vali Çiçekli'nin bisiklet sürerken giydiği kıyafete ilişkin görüntüleri, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM'de gündeme getirerek Çiçekli için "taytla geziyor" demişti. Çiçekli'nin görevden alınması çağrısı yapan Alp, "TikTokçu Vali furyası var, adeta işi gücü bırakıp sosyal medyada içerik üretiyorlar. Bu da Ardahan Valisi, taytla geziyor, akşama kadar bisiklet geziyor, önünde korumlar, akşama kadar taytla geziyor. Böyle Vali olmaz. İçişleri Bakanı'na sesleniyorum: Ya bu valileri alın, ya da bunlara birer asma yaprağı gönderin, asma yaprağı taksınlar. Vali böyle şehrin ortasında gezemez" demişti.

CHP Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, T24’e yaptığı açıklamada CHP’li Alp’in konuyu Meclis gündemine taşımasının ve hedef göstermesinin doğru olmadığını belirten Zeybek, şunları söyledi:

Çok yanlış. Spor yapan bürokratın eleştirilmesini de yanlış bulurum iktidarın bu gerekçeyle görevden almasını daha da yanlış bulurum. Bütün dünyada bürokratların bisiklet sürmesi doğaldır. Ki Türkiye’de de yaygın. Yerel yönetimlerde tüm belediye başkanlarına bisiklet yollarını planlama sınırına dahil edin diyoruz. İmar planı notlarına işlenmesi noktasında da doğrudan yönlendirmeci bir bakış açısı içindeyken ve olimpiyat yapmaya aday bir ülkeyken bisiklet gibi son derece yaygın bir sporun cezalandırılmasını anlamakta zorluk çekiyorum.”

Eski Erzincan Valisi Recep Yazıcıoğlu’nun da raftingle ilgilendiğini hatırlatan Zeybek, “Recep Yazıcıoğlu’nu rafting yaptığı için örnek hale getirmiş bir ülke burası. Şimdi benzer bir uygulama konusunda da sessiz kalınmasını anlamıyorum. Kamuoyunun sessiz kalmasını da doğru bulmuyorum. Bu kadar şekilci ve tepeden gelme talimatlar demokratik ve siyasi açının yanı sıra sosyal yaşam açısından da beni endişelendiriyor” dedi.

'Bu kafaları kadın voleybol takımının şortları üstünden de gördük'

Karşıt tepkiler olabileceğini ancak iktidarın süreci doğru değerlendirmesi gerektiğini belirten Zeybek, şunları kaydetti:

Bu kafaları daha önce kadın voleybol takımının şortları üstünden de gördük. 86 milyonluk ülkede her türlü inanca, kültüre dayalı tepkiler ve refleksler olabilir. Ülkeyi yönetenlerin bunları saygıyla karşılayıp doğru kararlar vermesi gerekir. Azınlıktaki güruhun çıkardığı sesleri dikkate alıp çoğunluğu karşına almak olmaz. Çoğunluğun hareketine de tepkiler olabilir. Tarihin her döneminde karşıtlıklar olur ama ülkeyi yöneten kesimin doğru tavrı bulması, ona göre davranması gerekir. Spor kıyafeti nedeniyle bir valiyi cezalandırırsanız yarın hiçbir bürokrat spor yapmaz. Yüzücü mayosunu giymez, tenisçi eteğini giymez ve sosyal hayat da etkilenir. Kadın da kalkıp şortunu giymez. Doğru tavrın bulunması gerekir.”

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