Bisiklet festivaline katılıp tayt giymesi gündem olmuştu: Ardahan Valisi görevden alındı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı.

Yerine, Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı'nın ataması yapıldı.

Bisiklet yarışına katıldı, CHP'li vekil 'asma yaprağı gönderin' dedi

Mehmet Fatih Çiçekli'nin festivalde bisiklet sürerken çekilen görüntüleri CHP'li vekil tarafından Meclis gündemine getirilmişti. CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli’nin spor kıyafetiyle halkın arasına karışmasını eleştirmişti. Alp, "Bu valilere asma yaprağı gönderin taksınlar" şeklindeki tartışma yaratan ifadeler kullanmış, "devlet makamının ağırlığına gölge düşürüldüğünü" savunmuştu. Meclis kürsüsünden Vali'nin fotoğrafını gösteren Alp şöyle demişti:

Böyle vali, mali olmaz. Ya bu valileri alın ya da bu valilere asma yaprağı gönderin taksınlar. Böyle şehrin ortasında gezemezler. İçişleri Bakanlığı bu duruma derhal müdahale etmeli, devletin makamının ağırlığına gölge düşüren bu yöneticileri ya hemen görevden almalı ya da gerekli uyarıları yapmalıdır.

Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli eleştirilere yanıt olarak, sosyal medya üzerinden kendisine gelen destek mesajlarını paylaşmıştı.

Vali: Sporun değişik branşlarını profesyonele yakın yapan birisiyim

Vali Mehmet Fatih Çiçekli, BirGün'den Meral Danyıldız'a konuştu.

Giydiği kıyafetin bir bisiklet kıyafeti olduğunu, tayt olmadığını söyleyen Çiçekli, "Ben sporun değişik branşlarını profesyonele yakın yapan birisiyim. Hatta neredeyse profesyonelim. Yelken, kürek sporcusuyum. Bisiklet sporcusuyum. Profesyonel düzeyde yapmak için elimden geleni yapıyorum. Üzerimdeki kıyafet de sabahları spor yapmakta kullandığım, spor yaparken giydiğim bir spor kıyafetidir. Onun dışında normal mesaimizde, hafta içinde zaten bu kıyafetle dolaşmıyoruz. Dolaşmayız. Hafta sonu, çok erken saatlerde bu sporu yaparız. Bu açıkça görülecektir. Sporu spor kıyafetiyle yapıyoruz yani" dedi.

Çiçekli, "Bundan sonra ne yapacaksınız? Mevcutta bir göreviniz var mı?" sorumuza ise "Pedal çevirmeye devam" yanıtını verdi.

Çiçekli, şöyle konuştu: "Ben sporu laf olsun, görüntü olsun, imaj olsun diye yapan birisi değilim. İstanbul'da kürek çektim, Marmara'da, Ege'de yelken yaptım, Ankara'da Karaburun'da bisiklet sürdüm. Bundan sonra ne yapacağım, daha çok spor yapacağım."

Görevden alındığını kararname ile öğrenmiş: 'Büyüklerimizin takdiri'

Görevden alındığını kararname ile öğrendiğini belirten Çiçekli, "Bu karar büyüklerimizin takdiri. Takdir buyurdular. Devletimiz, milletimiz var olsun" ifadelerini kullandı.

Çiçekli, sözlerini şöyle noktaladı: "Çok detaya girmek, özel bir şey söylemeye gerek yok. Bizim mesleğimizin duayen isimlerimizdem Recep Yazıcıoğlu da hayattayken bu ve benzeri nice ithamlara maruz kalmış bir büyüğümüzdü. Allah ona gani gani rahmet eylesin. O hala bizim için bir ilham kaynağı. Güzel bir örnek. O hayatteyken emin olun çok benzer, daha beter ithamlarla yüz yüze kalmış bir valimiz. Şimdi hayırla yâd ediliyor. Biz hala onun bize ilhamından istifade ediyoruz. En büyük ilham kaynağımız."

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