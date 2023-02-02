'Valinin manevi oğluyum' diyerek dolandırıcılık yapan kişiye hapis istemi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın manevi oğlu olduğunu söyleyerek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli hakkında ''kamu görevlileriyle ilişkisi olduğundan bahisle bir işin görüleceği vaadiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki Bekir Ş.'nin, Sarıyer sahilinde tekne sahiplerine yer temin etme ve teknelerini bağlama konusunda yardımcı olduğu anlatıldı.

Sanık Erdal O.'nun, eylül ayında Bekir Ş.'ye limanda yer olmaması nedeniyle bağlamakta zorlandığı teknelerle ilgili yardımcı olabileceğini söylediği aktarılan iddianamede, sanığın kendisini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın manevi oğlu olarak tanıtıp para talebinde bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, müştekinin sanığa 3 parça halinde 9 bin 500 lira gönderdiği, 5 bin lira da elden verdiği ifade edilerek, bunların karşılığında sanığın vadettiği hiçbir yardımı yapmadığı belirtildi.

Müşteki Bekir Ş.'nin ve olayı duyan İstanbul Valisi Yerlikaya'nın şikayeti üzerine soruşturmaya başlandığı aktarılan iddianamede, sanığın soruşturma aşamasında alınan ifadesinde suçlamayı kabul etmediği ve kendisini valinin oğlu olarak tanıtmadığını savunduğu anlatıldı.

İddianamede, sanığın, hileli eylemleriyle kendisini kamu görevlisi valinin oğlu olarak tanıtarak müştekiyi aldattığı gerekçesiyle "kamu görevlileriyle ilişkisi olduğundan bahisle bir işin görüleceği vaadiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Sanığın yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak. (AA)