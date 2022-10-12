'Kozmonotum, dünyaya dönmem için para lazım' diyerek mesajlaştığı kadını dolandırdı

Japonya'da polisin bildirdiğine göre, bir kadın kendisini Rus kozmonot olarak tanıtan şahıs tarafından dolandırıldı. Dolandırıcı dünyaya dönmek için paraya ihtiyacı olduğunu söyleyerek yaşlı kadından para istedi.

Şiga Valiliği Polisi, Higaşiomi kentinde yaşayan 65 yaşındaki kadının birkaç ay boyunca dolandırıcıya yaklaşık 4,4 milyon yen (yaklaşık 556 bin lira) gönderdiğini söyledi.

Polisin açıklamasına göre, sahte kozmonot kadına Instagram üzerinden mesaj atarak ulaştı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çalıştığını söyleyen sahte kozmonot, Haziran ayında kadınla yazışmaya başladı.

Japon televizyon ağı TV Asahi, dolandırıcının Instagram profilinde uzaydan çekilmiş birkaç fotoğraf olduğunu iddia etti.

Kyodo News'sa dolandırıcı ve kadının Line adlı bir mesajlaşma uygulaması aracılığıyla da iletişim kurduğunu bildirdi. Sahte kozmonot kadına "aşık olduğunu ve onunla evlenmek için Dünya'ya dönmek istediğini" burada söyledi.

Dolandırıcı daha sonra dönüş yolculuğunun bir roket ve "iniş ücretleri" de dahil olmak üzere çeşitli unsurları için cepten ödeme yapması gerektiğini söyledi.

Dolandırıcı kadına onu sevdiğini ve Japonya'da onunla yeni bir hayata başlamak istediğini söylediğini, ancak bunun yerküreye dönmek için roketi tuttuktan sonra olabileceğini iddia etti. Kadınsa bunun üzerine sahte kozmonotun banka hesabına düzenli para göndermeye başladı.

Dolandırıcı, daha fazla para göndermesi konusunda ısrar etmeye devam edince, kadın şüphelendi ve polise haber verdi.