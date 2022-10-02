Valinin elini sıkmayan asker görevden alındı

Tokat Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda rütbeli bir askerin resepsiyon salonuna telefonla konuşarak girip misafirleri eşiyle birlikte karşılayan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun elini sıkmadan salona girmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Valinin elini sıkmayan asker, son birkaç gündür AKP'ye yakın medya tarafından hedef gösteriliyordu. Söz konusu asker hakkında, "28 Şubat kafası" başlıkları atılmıştı.

MSB: Kabulü mümkün olmayan olaya karışanlar derhal görevden alındı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tokat'taki 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda “kabulü mümkün olmayan olaya karışan personelin, idari soruşturmanın selameti bakımından derhal görevden alındığını ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini” açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, Tokat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda meydana gelenlerin "kabulünün hiçbir şekilde mümkün olmadığı" söylendi.

Olaya karışanların derhal görevden alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Tokat ilinde düzenlenen resepsiyonda meydana gelen ve hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayan olaya karışanlar idari tahkikatın selameti bakımından derhâl görevden alınmış, idari tahkikat heyeti oluşturularak olay tüm yönleriyle incelenmiş, değerlendirilmiş ve söz konusu personel haklarında gerekli işlem yapılmak üzere Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir.

TSK bünyesinde disiplin yani yasalara, kurallara uymak esastır. Aksi davranışlar asla kabul edilemez. TSK binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen millî, manevi, mesleki değerlerimizden aldığı ilhamla milletinin emrinde, görevinin başındadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."