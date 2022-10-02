MHP bir seçim anketini daha beğenmedi: 'Masa başında anket hazırlamakla' suçladı

Seçim anketlerinde baraj altında gözükmesinden dolayı bir süredir anket şirketlerini hedef alan MHP, anket şirketlerinin “kamuoyunu yanıltmak ve algı oluşturmak” suçundan yargılanmasını ve sorumluların 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.

Metropoll Araştırma tarafından dün yayınlanan anket sonucuna göre, MHP'nin kararsız oylar dağıtılmadan yüzde 7,9 oranında oy alacağı, 'kararsızlar, protesto oy ve cevap yok' tercihleri oransal olarak dağıtıldığında ise yüzde 9,1 oranında oy alacağı ön görülmüştü.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, söz konusu anketi hedef göstererek, Metropoll Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar'ı 'masa başında anket hazırlamakla' suçladı.

Konuya dair sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"MetroPOLL araştırma şirketi yetkilisi Özer Sencer, masa başında hazırladığın anket sonuçları ile herhangi bir mesafe alamadığını görmüyor musun? Gerçeklik duygusunu bu denli yitirmenize hangi travma neden oldu?"