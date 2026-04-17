Valilikten yine iki ayrı açıklama: Maraş'ta katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı?

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda gerçekleştirilen saldırının ardından kent genelindeki okullarda pazartesi gününe kadar eğitime ara verilmişti.

Halk TV muhabiri Umut Taştan'ın haberine göre, CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, okulun durumuna ilişkin Vali Mükerrem Ünlüer ile görüştü. Habere göre bu görüşmede Vali, Ayser Çalık Ortaokulu'nun bir daha açılmayacağını söyledi.

Bu konuşmanın haber olmasının ardından Valilik “okul kapatıldı” haberlerine ilişkin “yanlış anlaşıldık” diye açıklama yaptı.

Açıklamada kent genelinde pazartesi günü eğitimin başlayacağı ancak Ayser Çalık okulundaki öğrencilerin bir süreliğine farklı okullara dağıtılacağı bildirildi.