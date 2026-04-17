  • soltv-logosoltv-light-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • gelenek-logo

Home

soL Haber'de reklam yok, sadece haber var. Bunu birlikte sürdürüyoruz. Abone olarak desteğinizi gösterin.

ABONE OL

Yükleniyor...

Valilikten yine iki ayrı açıklama: Maraş'ta katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı?

Maraş’ta 9 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının gerçekleştiği okulun akıbetine ilişkin valilikten kısa süre içinde iki ayrı yönde açıklama geldi.

soL'a güvenin, algoritmaya müdahale edin. Tek tıkla soL Haber'i Google'da tercih edilen kaynağınız olarak belirleyin.

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 17.04.2026 , 13:37

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda gerçekleştirilen saldırının ardından kent genelindeki okullarda pazartesi gününe kadar eğitime ara verilmişti.

Halk TV muhabiri Umut Taştan'ın haberine göre, CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, okulun durumuna ilişkin Vali Mükerrem Ünlüer ile görüştü. Habere göre bu görüşmede Vali, Ayser Çalık Ortaokulu'nun bir daha açılmayacağını söyledi.

Bu konuşmanın haber olmasının ardından Valilik “okul kapatıldı” haberlerine ilişkin “yanlış anlaşıldık” diye açıklama yaptı. 

Açıklamada kent genelinde pazartesi günü eğitimin başlayacağı ancak Ayser Çalık okulundaki öğrencilerin bir süreliğine farklı okullara dağıtılacağı bildirildi.

 

 

İLGİLİ HABER

Otopsi raporu ve ifadeler yeni soruları gündeme getirdi: Maraş’taki saldırgan nasıl öldü?

Haber Merkezi

soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.