Valilikten emekli hakime polis şiddetine ilişkin açıklama

Emekli Hâkim Mehmet Beyazıt Boran, Mardin'in Savur ilçesinde yürüyüş yaptığı sırada kendisini takip eden iki sivil polis tarafından "kimliğini göstermediği" iddiasıyla yere yatırıldığını ters kelepçe takıldığını söylemişti.
Gözaltına alınan Boran daha sonra serbest bırakılmıştı. Polislerden şikayetçi olan Boran'ın kendisine yapılan müdahale nedeniyle yüzünde ve elinde yaralanma meydana geldiğini belirtimişti.
'Soruşturma başlatıldı'
Mardin Valiliği de iddialara ilişkin açıklama yaptı.
Söz konusu personelle ilgili "soruşturma başlatıldığı" belirtilen valilik açıklaması şöyle: