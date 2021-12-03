Valilikten emekli hakime polis şiddetine ilişkin açıklama

Emekli Hâkim Mehmet Beyazıt Boran, Mardin'in Savur ilçesinde yürüyüş yaptığı sırada kendisini takip eden iki sivil polis tarafından "kimliğini göstermediği" iddiasıyla yere yatırıldığını ters kelepçe takıldığını söylemişti.

Gözaltına alınan Boran daha sonra serbest bırakılmıştı. Polislerden şikayetçi olan Boran'ın kendisine yapılan müdahale nedeniyle yüzünde ve elinde yaralanma meydana geldiğini belirtimişti.

'Soruşturma başlatıldı'

Mardin Valiliği de iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu personelle ilgili "soruşturma başlatıldığı" belirtilen valilik açıklaması şöyle:

"1 Aralık 2021 tarihinde Savur İlçe Emniyet Amirliği kadrosunda görevli personellerimizin Savur ilçesi Dilbe Mahallesi'nde bulunan menfezlerde EYP ve bomba araması yaptıkları esnada bir şahsın yanlarına gelerek ‘beni neden takip ediyorsunuz’ dediği, açık kimlik bilgileri sorulduğunda şahıs kimlik ibraz etmemesi ve personele direnmesi üzerine şahsa kelepçe takılarak, Savur İlçe Emniyet Amirliğine götürülmüştür. Savur İlçe Emniyet Amirliğinde yapılan kimlik tespitinde şahsın kimliği tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olarak, müdahalede bulunan personeller hakkında çok yönlü soruşturma başlatılmıştır."